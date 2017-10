Equipe de France : Didier Deschamps prolongé !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’aventure entre l’équipe de France et Didier Deschamps va se poursuivre. La décision a été rendue officielle ce mardi après-midi par Noël Le Graët lors d’un rapide point presse où le président de la FFF a annoncé la nouvelle.





Didier Deschamps jusqu’en 2020

Désirée par Noël Le Graët depuis plusieurs semaines, la prolongation de Didier Deschamps est donc officielle depuis ce mardi 31 octobre. A deux jours de la nouvelle liste des Bleus convoqués pour les derniers matches amicaux de 2017, cette annonce vient donc renforcer la confiance du président de la Fédération pour l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Et comme l’a souligné le président de la FFF, c’est par courtoisie qu’il a souhaité prévenir la presse assez rapidement. Devant les médias, Noël Le Graët n'a cessé de rappeler tout le bien qu'il pensait de l'ancien milieu de terrain de la Juventus Turin, affirmant qu'il s'agissait du « meilleur» pour ce poste.









Un timing idéal

L’annonce vient donc juste avant les annonces des listes des joueurs sélectionnés pour les rencontres contre le Pays de Galles le 10 novembre et contre l'Allemagne 4 jours plus tard. Selon Noël Le Graët, le contrat de la prolongation de Deschamps était préparé depuis 4 ans, mais la décision n'a été prise que récemment entre le sélectionneur et le président de la FFF.

Pour ce dernier, il s'agit de « l’homme qui connait le mieux les joueurs français. » Il affirme d'ailleurs toute sa confiance en l'entraîneur, certain que les Bleus vont faire une bonne Coupe du monde, répétant que Didier Deschamps est le meilleur pour le poste. Avec cette annonce, c'est un climat encore plus serein qui s'installe pour les Bleus dans la préparation de la Coupe du Monde. Si la volonté de voir les Bleus briller en Russie est évidente, le sélectionneur sait qu'il ne doit pas sa poursuite à la tête de l'équipe de France au parcours de son équipe. Une pression en moins qui on l'espère permettra aux Bleus d'aller très loin lors de la compétition.