Equipe de France : Evra sera "une solution, pas un problème"

Patrice Evra a donné sa 1ère conférence de presse depuis le fiasco de l'équipe de France à Knysna. Heureux et confiant, il compte "être une solution et pas un problème" pour les Bleus.

La 1ère conférence de presse de Patrice Evra avec l'équipe de France n'a pas duré très longtemps. Mais le message est clair pour l'ancien capitaine des Bleus : place à l'avenir.

Evra veut oublier

Patrice Evra a donné sa première conférence de presse avec les Bleus depuis son éviction du groupe France, il y a 9 mois. Serein, l'ancien capitaine des Bleus a d'abord tenu à adresser un message aux Français et à la presse avant le traditionnel jeu du questions-réponses. Le message est clair pour celui qui rappelle avoir «été le 1er à présenter ses excuses » après le fiasco de Knysna : « je veux tourner la page (...) et être pour l'équipe de France une solution et non pas un problème ».

"Un capitaine, pas un meneur"

Concernant la sanction de 5 matches de suspension avec les Bleus dont il a écopé après la Coupe du Monde 2010, Patrice Evra e expliqué : « c'est en tant que capitaine que j'ai été sanctionné (...), pas en tant que meneur. Mais je ne suis plus dans la colère. La commission a d'ailleurs compris qui j'étais mais il fallait que quelqu'un prenne ». Et l'ancien banni d'ajouter : « on a fait une erreur. On en est tous conscients. »

"Le plus dur reste à venir"

Aujourd'hui ravi de retrouver une équipe de France qui « [lui] a beaucoup manqué », et qu'il n'a pas redouté de ne plus jamais rejoindre - « parce que j'étais en paix avec moi-même (...) et que j'ai bossé dur pour y revenir » - Patrice Evra reconnaît qu'à présent «le plus dur reste à venir »: « il y aura toujours des sifflets (...). A moi d'inverser la tendance pour que l'on voit en Patrice Evra un joueur qui veut s'investir ». S'il aura toujours « une cicatrice » en lui, Evra rêve désormais d'écrire « une nouvelle histoire avec l'équipe de France », et une histoire « bien meilleure que la précédente ».

Une équipe qui lui plaît et qui l'a bien accueilli

Observateur attentif des prestations de l'équipe de France de Laurent Blanc pendant quelques mois, Patrice Evra a surtout vu « une belle équipe qui a envie de redorer le blason de l'équipe de France ». Pas inquiet de rejoindre un groupe très jeune - « bien au contraire » -, le latéral gauche souhaite désormais se concentrer pour « être performant et faire la différence sur le terrain ». « Bien accueilli » par les Bleus, il va donc commencer par « penser plus à lui » au début, et ensuite, parce qu'il est « quelqu'un qui va naturellement vers les autres »,il devrait se rapprocher de tout le monde sans souci.



Patrice Evra est apparu confiant et n'a pas tenu à trop parler. Après avoir eu une « belle discussion avec Laurent Blanc », un « homme très franc », il n'a plus qu'une réponse à donner : celle du terrain.