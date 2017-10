Equipe de France féminine: Lorgeré fait un tabac pour son bizutage

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Appelé dans le groupe France pour la première fois à l'occasion des matches amicaux face à l'Angleterre et au Ghana, Charlotte Lorgeré a fait sensation lors de son bizutage. Attention frissons !

Si la première de Charlotte Lorgeré sous le maillot de l'équipe de France n'a pas fait les gros titres, son bizutage devrait la sortir momentanément de son anonymat.



Lorgeré du foot à The Voice ?



Remplaçante lors du premier des deux matches amicaux face à l'Angleterre le week-end dernier (victoire des Bleues 1-0), Charlotte Lorgeré a profité de la balade face à la sélection du Ghana (8-0) pour effectuer ses premier pas sous le maillot tricolore. Alignée d'entrée de jeu (et sortie à la 67e), la défenseuse de l'En avant Guingamp a assuré ses arrières et justifié la confiance de Corinne Diacre. Une première sans trop de pression et, à vrai dire, la Costarmoricaine semble plutôt étanche à celle-ci. Le bizutage auquel elle n'a pu échapper en témoigne. Les joues néanmoins rosies, la nouvelle Bleue a fait sensation en reprenant le répertoire de la chanteuse anglaise Adele. Une prestation toute en légèreté qui lui a valu une standing ovation de la part de ses nouvelles coéquipières. Une prestation qui change surtout de ce que l'on a coutume de voir chez leurs homologues masculins.

