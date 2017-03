Equipe de France : Jallet remplace Sagna

Par Laurent TITY | Ecrit pour TF1 |

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L’adage bien connu a encore frappé aujourd’hui avec le retour en Bleu d’un joueur que l’on ne pensait plus voir revêtir le maillot de l’Equipe de France.





Christophe Jallet de retour en Bleu

Le match très accroché entre Liverpool et Manchester City a laissé des traces, notamment du côté de l’adducteur gauche de Bacary Sagna. Entré en jeu lors de la seconde mi-temps de ce choc de Premiere League, il a terminé la rencontre tant bien que mal avant d’être obligé de déclarer forfait pour les deux rencontres des Bleus.

Pour le remplacer, le sélectionneur Didier Deschamps a fait appel au lyonnais Christophe Jallet. Alors que ce dernier, du haut de ses 33 ans, semblait ne plus faire partie des plans du bayonnais, il fait son retour pour la première fois depuis l’Euro. Ayant notamment été dépassé dans la hiérarchie par Djibril Sidibé et Sébastien Coerchia, il bénéficie de la méforme du lillois et de ses belles performances récentes, notamment en Europa Ligue, pour débarquer à Clairefontaine.







Un joueur de groupe plus qu’un titulaire ?

Clairefontaine, un château que l’ancien de Lorient et du PSG connaît bien pour l’avoir fréquenté à de nombreuses reprises depuis sa première sélection le 15 août 2012. Très souvent dans le groupe mais finalement peu aligné par Laurent Blanc puis Didier Deschamps, il ne compte que 11 sélections en cinq saisons.



Des statistiques à l’image de celle que renvoie l’homme aux 303 matches de L1 : un solide joueur de devoir, toujours bien intégré au groupe mais manquant sans doute du petit plus qui lui aurait permis de s’inscrire dans la durée au plus haut niveau international. Jamais mauvais mais trop rarement excellent, bon camarade, c’est le remplaçant idéal qui retrouve aujourd’hui le groupe tricolore.