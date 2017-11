Equipe de France : l’équipe type des absents

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, Didier Deschamps a dévoilé une liste de joueurs convoqués pour les deux prochains matches de l'Equipe de France, face au Pays de Galles (le 10 novembre) puis face à l'Allemagne (le 14 novembre). Zoom sur un onze des grands absents.





Deschamps obligé de jongler

L'Equipe de France est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, laquelle aura lieu en Russie. Mais il y aura des matches amicaux à disputer d'ici là, à commencer par le Pays de Galles et l'Allemagne. Entre les absents pour blessure et ceux qui sont écartés, Didier Deschamps doit constamment jongler alors qu'il doit bâtir la meilleure équipe possible d'ici au mois de juin prochain. Mais que donnerait un onze de ces fameux absents ?



Les blessés

Ils s'appellent Hugo Lloris (abducteurs), Benjamin Mendy (ligaments croisés), Djibril Sidibé (genou), Paul Pogba (cuisse), N'Golo Kanté (cuisse), Thomas Lemar (épaule), Dimitri Payet ou encore Ousmane Dembélé (cuisse). Ils postulent tous à une place dans le onze type mais sont malheureusement tous blessés, certains pour une période malheureusement très longue.





Les écartés

A la pointe de l'attaque de cette équipe, on retrouverait bien évidemment Karim Benzema, de nouveau sélectionnable mais toujours pas rappelé par Didier Deschamps. En défense, le cas Aymeric Laporte prête également au débat, "Je l'ai toujours dit, mon pays, c'est la France. C'est ce que j'ai toujours voulu, mais si on ne fait pas appel à moi, il y a aussi une alternative possible et intéressante. Pour l'instant ça n'est pas l'objectif" indiquait-il récemment dans l'Equipe, ouvrant la porte à l'Espagne. A ses côtés, on placerait Adil Rami, qui postule toujours à une place pour la Coupe du Monde.