Equipe de France : La liste des 23 joueurs retenus pour affronter l’Italie et la Biélorussie

Après un Euro 2016 globalement réussi, l’Equipe de France est de retour ! Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des 23 joueurs retenus pour affronter l’Italie en match amical le 1er septembre puis la Biélorussie cinq jours plus tard en qualifications à la Coupe du Monde 2018.

On avait quitté les joueurs de l’Equipe de France en larmes après leur cruelle défaite en finale de l’Euro 2016 face au Portugal. Didier Deschamps doit maintenant tourner la page et remobiliser ses troupes pour sa campagne de qualification à la Coupe du Monde 2018. Celle-ci débutera le 6 septembre prochain face à la Biélorussie. Pour cette première rencontre à enjeux, la Desch a décidé de faire confiance à une majorité de joueurs qui étaient de la partie cet été en France. Le sélectionneur a également décidé d’appeler Layvin Kurzawa et Djibril Sidibé. Ces rookies auront l’occasion de se faire les dents jeudi prochain face à l’Italie en match amical à Bari. Patrice Evra n’a pas été sélectionné.



Varane de retour en défense, Evra n'est pas là

Privé d’Hugo Lloris, forfait, Didier Deschamps a convoqué Steve Mandanda, Benoît Costil et Alphonse Aréola, réserviste à l’Euro. L’ancien gardien de l’OM devrait être titulaire avec les Bleus, même s’il n’a disputé qu’une seule rencontre officielle avec Crystal Palace cette saison. Aréola se contente de jouer les doublures de Trapp au PSG, tandis que Costil, qui jouera les doublures pour la première fois en Equipe de France, devrait continuer à Rennes.



Pour sa défense, DD pourra compter sur le retour de Raphaël Varane, forfait pour l’Euro 2016. La Desch a également sélectionné ses hommes de base, Laurent Koscielny et Samuel Umtiti, étincelant avec le Barça. Pour son quatrième choix, Deschamps a décidé d’appeler Adil Rami. Mangala et Sakho paient leur manque de temps de jeu, respectivement à Manchester City et à Liverpool. S’ils veulent retrouver les Bleus, ils devront changer de club cet été. Jérémy Mathieu, qui n’incarne plus l’avenir en EDF n’a pas été appelé. Sur le côté droit, Deschamps a convoqué Djibril Sidibé, réserviste à l’Euro, et Sébastien Corchia. Blessé, Bacary Sagna n’a logiquement pas été appelé. A gauche, DD pourra compter sur Layvin Kurzawa, auteur d’un début de saison en fanfare avec le PSG et Lucas Digne. Patrice Evra n’a pas été appelé.



Paul Pogba est là

Pour son milieu de terrain, Didier Deschamps n’a pas réservé de surprise et sélectionné ses hommes de base, à savoir Paul Pogba, Blaise Matuidi, N’Golo Kanté et Moussa Sissoko. Yohan Cabaye, de retour à la compétition la semaine passée est également dans le groupe. La dernière place revient à Dimitri Payet. Lassana Diarra, pas convoqué, n’est pas en forme en ce début de saison et doit d’abord régler sa situation. Cantonné à un rôle de remplaçant à Manchester United, Morgan Schneiderlin paie sa situation.



Lacazette est de retour

En attaque, Didier Deschamps n’a pas réservé de surprise. Seuls changements par rapport à l’Euro 2016, le retour d’Alexandre Lacazette, qui pallie ainsi le forfait de Kinglsey Coman et le retour de Nabil Fékir Le Lyonnais, auteur de cinq buts en deux journées de Ligue 1, mérite sa place, au même titre qu’André-Pierre Gignac, toujours aussi étincelant au Mexique. Titulaire à Manchester United, Anthony Martial fait partie des 23, tout comme Olivier Giroud et Antoine Griezmann, qui viennent de reprendre en championnat. La liste marque également le retour de Nabil Fékir. Hatem Ben Arfa et Kévin Gameiro devront redoubler d’efforts s’ils veulent porter à nouveau la tunique bleue. Ousmane Dembélé, de son côté, devra encore ronger son frein avant de découvrir l’Equipe de France. Quant à Karim Benzema, il n’a pas encore repris au Real Madrid.



Didier Deschamps pourra profiter du match amical face à l’Italie pour se roder, avant d’attaquer les choses sérieuses face à la Biélorussie. La France n’aura pas le droit à l’erreur, dans un groupe A où elle fait figure de favorite. Elle devra ensuite en découdre avec les Pays-Bas, la Suède, la Bulgarie et le Luxembourg.



La liste des 23

Gardiens : Steve Mandanda (Crystal Palace), Alphonse Aréola (PSG), Benoît Costil (Rennes)

Défenseurs : Lucas Digne (FC Barcelone), Layvin Kurzawa (PSG), Laurent Koscielny (Arsenal), Raphaël Varane (Real Madrid), Samuel Umtiti (Barcelone), Adil Rami (FC Séville), Djibril Sidibé (Monaco), Sébastien Corchia (LOSC)

Milieux : N’Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Blaise Matuidi (PSG), Moussa Sissoko (Newcastle), Yohan Cabaye (Crystal Palace), Dimitri Payet (West Ham)

Attaquants : Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Olivier Giroud (Arsenal), André-Pierre Gignac (Tigres), Anthony Martial (Manchester United), Alexandre Lacazette (OL), Nabil Fékir (OL)