Equipe de France : La liste des Bleus retenus pour affronter l’Allemagne et l’Angleterre

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des 23 joueurs retenus pour défier l’Allemagne et l’Angleterre mi-novembre. Kinglsey Coman a été appelé pour la première fois.

Après ses victoires face à l’Arménie et au Danemark, l’Equipe de France est de retour pour affronter l’Allemagne (13 novembre) et l’Angleterre (17 novembre). Didier Deschamps a dévoilé à cette occasion son ultime liste de l’année. André-Pierre Gignac et Hatem Ben Arfa font leur retour, tandis que Kingsley Coman est sélectionné pour la première fois.





Hatem Ben Arfa de retour

Parmi les 23 joueurs sélectionnés, Didier Deschamps a décidé de faire confiance à Hatem Ben Arfa, étincelant en ce début de saison avec l’OGC Nice. C’est la première fois que l’attaquant revient dans le groupe France depuis le 19 juin 2012 et une défaite face à la Suède. Tout aussi étincelant avec Tigres au Mexique, André-Pierre Gignac a également été rappelé. Au Mexique, il en est à 11 buts en 15 matches. Autre surprise dans la liste, la présence de Kingsley Coman, l’ailier du Bayern Munich. Régulièrement titulaire au Bayern Munich, l’ancien joueur du PSG est capable d’évoluer aussi bien à gauche qu’à droite.

Karim Benzema et Mathieu Valbuena out

Karim Benzema et Mathieu Valbuena, qui sont au cœur d’une affaire judiciaire n’ont pas été appelés par Didier Deschamps. L’attaquant du Real Madrid était de toute façon blessé. Alphonse Areola, Benoît Trémoulinas, Kurt Zouma, Alexandre Lacazette et Geoffrey Kondogbia n’ont pas non plus été appelés.

La liste des 23 pour l’Allemagne et l’Angleterre

Gardiens : Benoît Costil (Rennes), Hugo Lloris (Tottenham/ANG), Steve Mandanda (Marseille)



Défenseurs : Patrice Evra (Juventus/ITA), Christophe Jallet (Lyon), Eliaquim Mangala (Manchester City/ANG), Bacary Sagna (Manchester City/ANG), Mamadou Sakho (Liverpool/ANG), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ANG), Lucas Digne (AS Roma/ITA), Laurent Koscielny (Arsenal/ANG)



Milieux : Yohan Cabaye (Crystal Palace/ANG), Lassana Diarra (Marseille), Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain), Paul Pogba (Juventus/ITA), Morgan Schneiderlin (Manchester United/ANG), Moussa Sissoko (Newcastle/ANG)



Attaquants : Olivier Giroud (Arsenal/ANG), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Anthony Martial (Manchester United), Hatem Ben Arfa (Nice), Kinglsey Coman (Bayern Munich), André-Pierre Gignac (Tigres)





