Equipe de France : La liste des Bleus retenus pour affronter les Pays-Bas et la Russie

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des 23 Bleus retenus pour affronter les Pays-Bas et la Russie en matches amicaux fin mars. N’Golo Kanté l’intègre pour la première fois de sa carrière, Dimitri Payet est de retour.

Dans 85 jours, l’Equipe de France inaugurera l’Euro 2016 avec une rencontre de prestige face à la Roumanie. Quelques jours auparavant, le 12 mai très exactement, Didier Deschamps révèlera l’identité des 23 joueurs qui disputeront la compétition. Avant d’en arriver-là, les Bleus affronteront les Pays-Bas le 25 mars prochain et la Russie quatre jours plus tard en matches amicaux. Pour ces deux rencontres, Didier Deschamps a convoqué pour la première fois N’Golo Kanté et a décidé de rappeler Dimitri Payet.





Grande première pour N’Golo Kanté

Cette saison, N’Golo Kanté est étincelant avec le leader de la Premier League, Leicester City. L’ancien joueur de Caen est tout simplement le meilleur tacleur et intercepteur du championnat anglais. A quelques encablures de l’Euro 2016, Didier Deschamps a décidé de faire appel au phénomène de 24 ans, et pourrait bien lui offrir quelques minutes de jeu.



Benzema et Valbuena toujours absents

Malgré la levée de son contrôle judiciaire, Karim Benzema n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour ces deux matches amicaux. Le joueur du Real Madrid revient tout juste de blessure et n’a repris l’entraînement qu’en début de semaine. Mathieu Valbuena, qui a perdu sa place de titulaire à l’OL, n’a une nouvelle fois pas été convoqué.





Pour Dembélé, il faudra encore attendre

Etincelant cette saison avec le Stade Rennais, Ousmane Dembélé n’a pas été convoqué par le sélectionneur de l’Equipe de France. Le joueur offensif garde de bonnes chances de disputer l’Euro 2016 et aura sûrement l’occasion d’engranger de l’expérience en Bleu d’ici-là, avec les Espoirs.



Franck Ribéry, qui avait ouvert la porte à un retour en Equipe de France ne figure pas non plus sur la liste, tout comme Hatem Ben Arfa et Morgan Schneiderlin, remplacé par N’Golo Kanté. En revanche, DD a fait confiance à Dimitri Payet, qui revient en Bleu neuf mois après son dernier match avec Lloris et consorts.





La liste des 23 pour les Pays-Bas et la Russie

Gardiens : Benoît Costil (Rennes), Hugo Lloris (Tottenham/ANG), Steve Mandanda (Marseille)



Défenseurs : Patrice Evra (Juventus/ITA), Christophe Jallet (Lyon), Jeremy Mathieu (FC Barcelone/ESP), Bacary Sagna (Manchester City/ANG), Mamadou Sakho (Liverpool/ANG), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Lucas Digne (AS Roma/ITA), Laurent Koscielny (Arsenal/ANG)



Milieux : Yohan Cabaye (Crystal Palace/ANG), Lassana Diarra (Marseille), Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain), Paul Pogba (Juventus/ITA), N’Golo Kanté (Leicester City/ANG), Moussa Sissoko (Newcastle/ANG)



Attaquants : Olivier Giroud (Arsenal/ANG), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Anthony Martial (Manchester United), Dimitri Payet (West Ham/ANG), Kinglsey Coman (Bayern Munich), André-Pierre Gignac (Tigres)