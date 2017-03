Equipe de France - Luxembourg / France : les compositions probables

Par Rédaction avec A.C | Ecrit pour TF1 |

COMPOSITION FRANCE : Kanté et Matuidi attendus en double pivot, Giroud épaulera Griezmann

L'équipe de France va jouer l'attaque au Luxembourg. Selon les informations de Téléfoot, les Bleus vont changer de système de tactique et débuter leur rencontre de qualification face au Luxembourg en 4-4-2.

Plus utilisé par Didier Deschamps au coup d'envoi d'une rencontre depuis le 10 septembre 2013 et le succès en Biélorussie (2-4) dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2014, ce système en 4-4-2 permettra à Ousmane Dembélé et Dimitri Payet d'animer leurs couloirs et d'écarter au maximum le jeu. Exit donc le 4-3-3 et le 4-2-3-1 au moins pour une rencontre.















Gardien - LLORIS

Aucune surprise dans la cage : Hugo Lloris, capitaine de cette équipe de France, en sera le dernier rempart au Luxembourg. Le Niçois fêtera sa 86e sélection avec les Bleus.

Défense - SIDIBE, KOSCIELNY, UMTITI, KURZAWA

En l'asbence de Bacary Sagna, blessé, c'est Djibril Sidibé qui va rempiler au poste de latéral droit. Le Lillois sera épaulé par Layvin Kurzawa sur le côté gauche. La charnière centrale sera composé de Laurent Koscielny, inamovible, et de Samuel Umtiti qui profite de l'absence sur blessure de Raphaël Varane pour débuter.

Milieu de terrain - DEMBELE, KANTE, MATUIDI, PAYET

Sur les côtés, ce sont Ousmane Dembélé et Dimitri Payet qui vont animer le jeu offensif des Bleus. Si la titularisation de Dembélé sur le côté droit peut surprendre, vu son jeune passif avec les Bleus, elle est le fruit d'une saison régulière avec le Borussia Dortmund où il s'est imposé comme un titulaire. De retour à un bon niveau ces dernières semaines, Dimitri Payet animera son côté gauche.

A la récupération, c'est le duo N'Golo Kanté - Blaise Matuidi qui formera le double pivot défensif. Absolument indispensable à Chelsea cette saison, Kanté, a logiquement gagné sa place en l'absence de Paul Pogba, blessé en Ligue Europa avec Manchester United. Didier Deschamps a malgré tout travaillé une autre formule avec Adrien Rabiot associé avec Kanté lors de l'entraînement qui s'est tenu jeudi à Clairefontaine.

Attaque - GIROUD, GRIEZMANN

Pour épauler l'indispensable Antoine Griezmann en attaque, c'est le profil pivot d'Olivier Giroud qui sera choisi par Didier Deschamps. Au centre de toutes les attentions cette semaine, Kylian Mbappé débutera lui sur le banc de touche.