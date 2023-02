Equipe de France : Les maillots domicile et extérieur pour l’Euro dévoilés !

Nike a dévoilé ce jeudi les nouveaux maillots domicile et extérieur que les joueurs de l’Equipe de France porteront durant l’Euro 2016.

Un maillot extérieur tricolore

Pour le maillot extérieur de l’Equipe de France, Nike a décidé de casser les codes. Le maillot est à dominante blanche mais la manche droite est bleue. Quant à la gauche, elle est rouge. Les trois couleurs du drapeau français sont donc représentées sur la tunique. Le short reste blanc, avec des liserés bleu marine sur les côtés.





Un maillot technologique

Ce maillot, qui évoque la musculature et l’esprit de conquête est équipée d’une toute nouvelle technologie signée Nike, Aeroswift. La nouvelle fibre qui compose la tunique laisse mieux respirer le tissu. Elle permet également de réduire son poids de 10% et d’augmenter son extensibilité de 50%. Le maillot sèche désormais 25% plus rapidement.









Ces deux nouveaux maillots seront vendus dès le 24 mars prochain. Quant aux joueurs de l’Equipe de France, ils les étrenneront les 25 et 29 mars prochains.