Espagne : El Mundo Deportivo chambre Cristiano Ronaldo

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il faut savoir que dans plusieurs pays hispaniques, la fête des Innocents le 28 décembre est l’équivalent du 1er avril. Par conséquent comme vous avez pu le comprendre, les médias n’hésitent pas à faire des blagues pour amuser leur public. Et quelques jours après le Clasico superbement remporté par le FC Barcelone, El Mundo Deportivo a pensé à chambrer Cristiano Ronaldo !





« C’est normal que je rende le Ballon d’Or à Lionel Messi »

Côté catalan, la récompense attribuée à Ronaldo qui fait de lui l’égal de Messi dans le nombre de Ballon d’Or est un peu mal passée. Rien de surprenant alors à ce que certains journalistes aient voulu en ce 28 décembre se payer la star portugaise.

Sur le mode humoristique, voilà les propos que prête le quotidien espagnol au numéro 7 merengue : « Je me suis précipité en disant que j’étais le meilleur joueur de l’histoire. Le monde entier a pu se rendre compte une nouvelle fois que Lionel Messi était le meilleur. C’est alors normal que je lui rende le Ballon d’Or, je ne le mérite pas. »







Cristiano Ronaldo aurait contacté France Football pour rendre son Ballon d’Or

La blague va même plus loin. Selon l’article, CR7 aurait même pris le soin de contacter France Football pour affirmer qu’il ne mérite pas cette récompense ! Dans cette fiction, cette décision aurait donc été prise suite au Clasico entre le Real et le Barça, en constatant que « perdre à nouveau contre le Barça, et être surclassé par Lionel Messi lui a fait voir qu’il n’était pas le plus fort » selon le journaliste.

Il poursuit en affirmant que la famille du Portugais a tenté en vain de le faire changer d’avis. Une belle utopie bien marrante pour les supporters du FC Barcelone qui surfent donc sur ce Clasico remporté haut la main. Mais le Ballon d’Or 2017 reste bel bien la propriété de Cristiano Ronaldo.