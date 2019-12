Espagne-France : but refusé de Jérémy Menez (39ème)

Moins de quinze minutes après l'ouverture du score espagnole, la France a cru égaliser par Jérémy Menez. Mais son but a été refusé pour un hors-jeu très discutable...

Alors que l'Espagne menait 1-0, l'équipe de France a cru égaliser face à ces invincibles hispaniques. Mais le but a été refusé, l'arbitre de touche ayant levé son drapeau sur un hors-jeu difficilement perceptible.



Les coups de pied arrêtés, point faible des Espagnols

Sur un coup franc côté droit tiré rentrant, Jérémy Menez n'arrive pas à toucher la balle au premier poteau. Mais au second, c'est Karim Benzema qui s'arrache pour mettre sa tête et essayer de retrouver le Parisien. Celui-ci, encore lucide, place sa tête et met la balle au fond...



Menez hors-jeu ?

Mais malheureusement, l'arbitre de touche a levé son drapeau pour signaler à son central la position hors-jeu d'un joueur français. Sur le ralenti pourtant, difficile de confirmer cette décision : sur le coup franc, Benzema est aligné. Sur la presque-déviation de Ménez, le ballon n'est pas touché donc aucune raison de siffler quoi que ce soit. Enfin, sur la remise de Karim Benzema, Jeremy Menez se trouve derrière le Madrilène...



Ce but refusé aurait été un sacré coup de boost pour nos Bleus. Il reste une mi-temps pour revenir au score.