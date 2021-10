Espagne-Italie : 5 raisons de parier sur les champions d'Europe

La seconde demi-finale de la Coupe des Confédérations oppose l'Espagne à l'Italie pour un remake alléchant de la dernière finale de l'Euro. Telefoot.fr conseille de parier sur une nouvelle victoire de la Roja et explique pourquoi en 5 raisons.

1/ La finale de l'Euro 2012



2/ Le forfait de Balotelli



3/ La forme de Pirlo



4/ L'orgueil espagnol



5/ L'ascendant psychologique



Espagne-Italie en demi-finale de la Coupe des Confédérations, voilà un match qui comme un air de déjà-vu. Jeudi à 21h, la Squadra Azzurra tentera de prendre sa revanche sur la Roja après l'humiliante défaite 4 à 0 en finale du dernier Euro. Mais les Espagnols ne l'entendent pas de cette oreille et Telefoot.fr vous donne les 5 raisons qui font que les champions du monde et d'Europe en titre sortiront sans doute encore vainqueurs :Tout le monde garde en tête la finale de l'Euro 2012 qui avait vu l'Italie se faire étriller par la Roja (4-0). Un score lourd et humiliant pour une Squadra qui venait pourtant de réaliser une superbe compétition. Mais les hommes de Cesare Prandelli n'avaient rien pu faire face au rouleau-compresseur espagnol.Si l'Italie possède assez je joueurs de qualité pour éventuellement bousculer l'Espagne, encore faut-il qu'ils soient tous présents. Et ce ne sera pas le cas jeudi soir, puisque Mario Balotelli, fer de lance de l'attaque transalpine, est forfait pour cette demi-finale. Pas sûr que son remplacement par Alberto Gilardino soit de nature à faire trembler l'arrière-garde des champions du monde et d'Europe.Outre l'absence de Mario Balotelli, un doute plane sur l'état de forme du joueur essentiel de la sélection italienne, Andrea Pirlo. De retour de blessure, l'architecte du jeu italien est-il en mesure de mener son équipe avec ses qualités habituelles ? Face à une telle adversité, la Squadra a impérativement besoin d'un Pirlo en pleine possession de ses moyens.Cette semaine, la sélection espagnole a été secouée par la révélation dans la presse brésilienne d'une affaire de mœurs. Certains joueurs de la Roja auraient eu maille à partir avec des prostituées. Selon eux une tentative de déstabilisation afin d'augmenter les chances brésiliennes dans cette Coupe des Confédérations. Sur le terrain, les Espagnols ont bien l'intention de montrer que leur concentration n'a pas été ébranlée.L'Espagne possède enfin un ascendant psychologique sur l'Italie, comme sur toutes les autres nations depuis cinq ans. La dernière finale de l'Euro ne peut que les conforter dans leurs certitudes.contre l'Italie. Avec une cote de 7,00 pour un tel résultat, une mise de 5€ vous rapporterait 35€.Pour parier sur le match Espagne-Italie, notre partenaire PMU.fr vous offre un pari gratuit si 4 buts ou plus sont marqués. Rendez-vous sur PMU.fr et bénéficiez de 100€ pour toute nouvelle inscription.