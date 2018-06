Ligue des Champions : Sergio Ramos, le coupable idéal

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le gardien allemand de Liverpool a été le héros malheureux de la finale de la Ligue des Champions. Coupable d’une erreur de relance sur le but de Benzema, et d’une faute de main sur la seconde réalisation de Gareth Bale, ses maladresses pourraient être le résultat d'une commotion cérébrale causée par Sergio Ramos. Explications.





Un coup de coude volontaire en début de seconde mi-temps ?

Et si l’erreur de Loris Karius sur le but du 3-1 de Gareth Bale n’était pas due à une simple faute d’inattention ? Le joueur allemand a passé des examens au Massachussetts Geenral Hospital de Boston, et le Docteur Ross Zafonte, l’un des médecins qui l’ont examiné, a révélé ce lundi – avec l’accord du gardien des Reds- que le gardien de Liverpool avait été victime d’une commotion cérébrale.

Visiblement celle-ci serait intervenue en tout début de seconde période. Alors que le Real a le ballon Isco lance Benzema sur le côté de a surface à la 49ème minute. Le centre du français est intercepté et les Reds peuvent se relancer.

Sauf qu’en regardant les images de plus près, l’on se rend compte que Sergio Ramos fait un appel au premier poteau sur le centre de « KB9. » Les images qui circulent depuis lundi sur les réseaux sociaux montrent que le coude du capitaine madrilène vient heurter la tête de Loris Karius, semble-t-il délibérément.









« Il ne manquerait plus que Firmino ait attrapé froid à cause d’une de mes gouttes de sueur »

Alors Sergio Ramos a-t-il intentionnellement blessé deux joueurs clés de Liverpool ? Il faut rappeler qu’en première période Mohamed Salah était sorti suite à un accrochage avec le capitaine espagnol. Interrogé à ce sujet dans le cadre d’un événement publicitaire, le défenseur merengue a fourni ses explications sur la blessure de l’Egyptien. « C’est lui qui m’attrappe le bras en premier et je tombe de l’autre côté, du coup il s’est blessé au bras et ensuite ils disent que je lui ai fait une prise de judo. »

Sergio Ramos a cependant expliqué s’être excusé auprès de Mohamed Salah par messages et que tout s’est arrangé entre les deux joueurs. Mais être désigné coupable des erreurs de Karius n’a pas plu à l’ancien joueur du FC Séville : « Maintenant j’apprends que le gardien a eu une commotion cérébrale suite à un choc avec moi. Il ne manquerait plus que Roberto Firmino at attrapé froid avec une de mes gouttes de sueur.» Il en faut visiblement plus pour que Sergio Ramos soit destabilisé.