Espagne: Xabi Alonso va devenir entraîneur

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Fraichement retraité, Xabi Alonso souhaite déjà reprendre du service. L’ancien milieu de terrain de 35 ans, qui a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel en mai dernier, a annoncé ce mardi, dans une vidéo relayée par ESPN, avoir envie d’enfiler le costume d’entraineur prochainement.

Un CV impressionnant



Il ne sera pas resté inactif très longtemps. Quelques mois après sa retraite de joueur, Xabi Alonso s’apprête à reprendre du service. Sur le banc cette fois. L’ex-milieu de terrain espagnol, passé de la Real Sociedad au Bayern Munich, via Liverpool et le Real Madrid, a annoncé ce mardi sa décision de devenir entraîneur. A tout juste 35 ans.

"Un ordinateur dans la tête"



Xabi Alonso a laissé de lui l'image d'un joueur intelligent et très talentueux. Et ce n'est pas Raynald Denoueix, qui l'a eu sous ses ordres à la Real, qui dira le contraire. Ainsi s'exprimait-il en mai dernier une fois que le joueur basque avait annoncé sa retraite. "Lors de notre seconde saison ensemble, et alors que ton avenir posait question, je t'avais dit de ne pas t'inquiéter. J'étais convaincu que tu jouerais pour un grand club espagnol. J'ai eu de la chance de t'avoir dans mon équipe. Un joueur comme toi, on n'a quasiment rien à lui apprendre. Je n'ai d'ailleurs jamais eu à te recadrer, parce que tu étais un super pro, un bosseur. Tu es de la trempe d'un Pirlo, d'un Iniesta, d'un Xavi, d'un Zidane, positionné plus bas, avec un super ordinateur dans la tête ! Des mauvais matches, je t'ai vu en faire quelques-uns, oui, mais même quand tu commets des erreurs, à côté il y a tellement de choses bien faites, bien pensées... Tu vois des choses que d'autres n'imaginent même pas."

"Vous en saurez plus bientôt"



International espagnol à 114 reprises, le milieu basque a raccroché les crampons en fin de saison dernière, avec dans son armoire à trophées, 2 Ligue des champions, 2 championnats d'Europe ou encore une Coupe du monde. Une énorme expérience sur laquelle Xabi Alonso a donc décidé de s'appuyer pour se lancer dans une nouvelle aventure, celle d'entraîneur : "Après 17 années sur le terrain, j'ai décidé de franchir une nouvelle étape dans ma carrière et devenir entraîneur. Vous en saurez plus bientôt", a-t-il fait savoir sur sa story Instagram, costume cintré sur le dos.