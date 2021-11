Euro 2012 : France - Biélorussie, les enjeux du match Christopher GIL | Écrit pour

La France rencontrera la Biélorussie ce vendredi à 21h pour le compte des qualifications de l'Euro 2012. L'occasion pour l'équipe de France de renouer avec la victoire et avec son public.

La France disputera son premier match qualificatif pour l'Euro 2012 face à la Biélorussie au Stade de France.



Renouer avec la victoire

Ce France-Biélorussie sera l'occasion pour l'équipe de France de renouer avec la victoire. En effet, cette dernière reste sur 4 matchs sans victoires : 3 matchs durant le dernier Mondial ainsi que la défaite en Norvège en match amical. De plus, ce sera le premier match officiel de Laurent Blanc en tant que sélectionneur. Il devra notamment se passer de Ribery, Nasri ou encore Gourcuff.



Renouer avec son public

Le public français a été indigné du comportement des joueurs en Afrique du Sud au dernier Mondial, lors notamment de la fameuse grève. Si elle souhaite reconquérir son public, la France va devoir montrer de l'envie, de la solidarité, de la combativité. En bref, tout ce qu'on demande à un joueur de football professionnel. L'apparition de nouvelles têtes telles que Mexes, Hoarau ou encore Gameiro peut jouer. Ces derniers peuvent en effet apporter un souffle nouveau à cette équipe de France.



Objectif qualification

L'équipe de France doit renouer des liens avec son public et retrouver le gout de la victoire. Sans pour autant oublier l'essentiel : ce match entre dans le cadre des qualificatifs de l'Euro 2012. Bien débuter en commençant par une victoire, qui plus est à domicile, est quasi-indispensable pour bien se lancer dans cette campagne qualificative.



Les Français veulent à nouveau rêver en voyant les Bleus jouer. Les choses sérieuses commencent pour Laurent Blanc.