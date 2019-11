Euro 2020 : La dernière chance de l’Irlande du Nord

En bonne position pour se qualifier il y encore un mois, l’Irlande du Nord n’a pas d’autre choix que de battre les Pays-Bas pour terminer à l’une des deux premières places du groupe.

Décidément le football se joue à peu de choses. Au terme de la quatrième journée, l’Irlande du Nord était leader de son groupe après avoir remporté tous ses matches. Mais ses défaites à domicile face à l’Allemagne puis à l’extérieur aux Pays-Bas ont complètement changé la donne.

Les fins de matches catastrophiques des Nord-Irlandais

Tout s’est en fait joué en 15 minutes lors du match aller contre les Pays-Bas. En ayant réussi à ouvrir le score, les partenaires de Josh Magennis avaient fait le plus dur et se rapprochaient doucement d’une qualification, mais en moins de 11 minutes les Néerlandais ont marqué trois fois entre la 80ème minute et la 91ème.

Pire, lors de la rencontre contre la Mannshaft, les Britanniques ont aussi concédé un but dans les arrêts de jeu, s’inclinant 0-2 après l’ouverture du score à la 48ème. En clair sur les cinq buts pris par le gardien Bailey Peacock-Farrell lors des deux derniers matches de qualification tous l’ont été en seconde période, et quatre des cinq buts encaissés l’ont été dans les 10 dernières minutes.

L’heure du miracle ?

Les Nord-Irlandais n’ont pas d’autre choix que de l’emporter contre les Néerlandais pour encore croire à une qualification. Mais la tâche s’annonce compliquée. Ils n’ont inscrit que 8 buts en 6 matches joués, bien loin des 19 réalisations des Oranje. A l’aller, ils n’avaient tiré que deux fois au but.

Certes il s’agissait d’une rencontre à l’extérieur, et la pression de leur public pourrait les pousser à réaliser des miracles à domicile. Pour les Nord-Irlandais, la clé de la rencontre sera sans doute leur faculté à ne pas s’exposer aux contres bataves et à réussir à garder leurs cages inviolées, ce qu’ils sont parvenus à faire contre le Luxembourg (1-0), en Biélorussie (0-1) et face à l’Estonie (2-0). Il leur faudra surtout marquer, et Josh Magennis qui compte 3 buts lors des éliminatoires (dont un à l'aller contre les Pays-Bas) sera leur meilleur atout pour cette rencontre.