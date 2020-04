Euro Espoirs : avec Dembélé et Tolisso pour les matchs de qualification

Le sélectionneur de l'équipe de France espoirs Pierre Mankowski a dévoilé jeudi sa liste des 20 joueurs retenus pour participer aux matchs de qualification de l'Euro Espoirs.

Le coach des Espoirs tricolores a choisi la stabilité. Alors que Didier Deschamps donnait sa liste de l'équipe de France A pour affronter l'Italie et la Biélorussie, le sélectionneur des Bleuets a dévoilé une liste de 20 joueurs qui prendront par aux matchs de qualification de l'Euro Espoirs face à l'Ukraine (2 septembre) et l'Islande (6 septembre).



Des habitués



Pierre Mankowski a privilégié l'expérience. En retenant des joueurs comme Corentin Tolisso, Maxwell Cornet, Adrien Rabiot et Lucas Hernandez, le sélectionneur a misé sur des hommes habitués des joutes européennes et notamment la Ligue des Champions. La nouvelle coqueluche du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé et l'attaquant d'Utrecht, Sébastien Haller, sont également présents.



Le reste de son groupe est composé d'éléments qui sont des titulaires indiscutables en Ligue 1. On y retrouve notamment Thomas Lemar, Vincent Koziello, Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko et le champion d'Europe des moins de 19 ans Issa Diop.



Le cas Thomas Lemar

Appelé par l'entraîneur des Bleuets, Thomas Lemar s'est blessé à 70e minute du barrage retour de la Ligue des Champions face à Villareal (1-0). Le milieu de terrain monégasque souffre d'une entorse de la cheville gauche et pourrait manquer les matchs de la sélection nationale.

En conférence de presse, Leonardo Jardim n'a pas pu évalué la durée de son indisponibilité. L'AS Monaco doit affronter le PSG dimanche dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1.

La liste des 20 Espoirs :

Gardiens : Thomas Didillon (Metz), Mike Maignan (Lille), Paul Nardi (Rennes).

Défenseurs : Issa Diop (Toulouse), Jean-Philippe Gbamin (Mayence), Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Presnel Kimpembe (Paris SG), Clément Lenglet (Nancy), Benjamin Mendy (Monaco), Benjamin Pavard (Lille).

Milieux : Tiémoué Bakayoko (Rennes), Vincent Koziello (Nice), Adrien Rabiot (Paris SG), Corentin Tolisso (Lyon), Rémi Walter (Nice).

Attaquants : Maxwell Cornet (Lyon), Enzo Crivelli (Bastia), Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund), Sébastien Haller (Utrecht), Thomas Lemar (Monaco).