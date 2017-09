Europe: Les affiches à suivre ce week-end

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La Ligue des champions et la Ligue Europe nous ont offert des rencontres de qualité mardi mercredi et jeudi. Le spectacle promet d'être encore au rendez-vous dans les grands championnats européens avec un derby londonien alléchant, une rencontre au sommet pour Zinédine Zidane et un gros test pour le PSG.





Samedi 16 septembre, Getafe - FC Barcelone, 16h15

En 3 matches de Liga disputés le Barça a réalisé un sans faute, avec 3 succès, 9 buts marqués pour aucun pris. La tendance s'est poursuivie en Ligue des Champions avec un Messi au sommet de son art lors de la victoire contre la Juventus Turin (3-0). Le FC Barcelone part donc favori contre Getafe qui a enregistré son premier succès lors de la 3ème journée de Liga contre Leganes.

Ce match pourrait aussi être l'occasion de voir la première titularisation de Dembélé en championnat. A noter que le dernier succès de Getafe contre les Blaugranas remonte à 2011.









Dimanche 17 septembre, Chelsea - Arsenal, 14h30

Le derby de Londres aura une odeur de Coupe d'Europe entre deux formations engagées en milieu de semaine en C1 et en C3. Mais le début saison donne un léger avantage aux Blues qui restent sur 3 victoires consécutives emmenés par un Morata en grande forme. Il fera face à un Alexandre Lacazette qui s'adapte bien à la Premier League et une équipe d'Arsenal qui relève un peu la tête.

Après deux défaites contre Stoke (0-1) et surtout Liverpool (4-0), les Gunners ont pris les 3 points contre Bournemouth. Lors de leur dernière opposition mors du Community Shield en août, c'est Arsenal qui s'était imposé aux tirs aux buts.









Dimanche 17 septembre, Amiens – Marseille, 15h00

Le club phocéen devra absolument s'imposer ce dimanche contre Amiens. Après deux lourds revers contre Monaco (6-1) et Rennes (1-3), les Olympiens sont dans l'obligation de faire un résultat en Ligue pour remonter la pente. Victorieux jeudi soir en Ligue Europa (1-0) il leur faudra afficher un visage similaire à celui montré en seconde période contre Konyaspor pour venir à bout d'Amiens. Les vice-champions de France de ligue 2 restent sur 2 victoires convaincantes sur la pelouse de Strasbourg (0-1) et surtout à domicile contre les Aiglons niçois (4-0).









Dimanche 17 septembre, Manchester United – Everton, 17h00

L’intérêt du match des extrêmes entre le leader de Premier League et le 16ème du classement réside autour d’un joueur : Wayne Rooney. Après 13 ans avec les Red Devils, l’attaquant est revenu à Everton, son club formateur cet été. Il affrontera ses anciens coéquipiers ce dimanche sans doute avec beaucoup d’émotions. Mais aussi une certaine envie, le club de Liverpool flirte déjà avec la zone de relégation après 2 défaites en 4 rencontres.

Côté mancunien, l’équipe de José Mourinho a été freiné à Stoke (2-2) lors de la précédente journée mais demeure invaincu. Manchester United sera privé de Paul Pogba blessé en Ligue des Champions. Ce sera pour le club l’opportunité de remporter un quatrième succès en 5 rencontres.









Dimanche 17 septembre, Real Sociedad - Real Madrid, 20h45

Les Champions d'Espagne vont tenter de renouer avec la victoire dimanche soir en déplacement sur le terrain de l'équipe surprise de ce début de saison en Liga, la Real Sociedad. Leader invaincu du championnat l'équipe a pris 9 points sur 9 possibles, et est emmené par un Juanmi en grande forme auteur de 3 buts et d'un Illaramendi impressionnant au milieu de terrain avec déjà 2 réalisations.

Les Madrilènes restent sur 2 nuls en Liga et vont tenter de remonter au classement. Toujours privés de Cristiano Ronaldo qui purgera là son dernier match de suspension, les Merengue devront aussi faire sans Karim Benzema, mais enregistreront peut-être le retour de Varane, ainsi que celui de Marco Asensio. Ce match pourrait aussi permettre à Madrid de se rapprocher du record du club de Santos. L’équipe de Pelé a enchainé 74 rencontres en marquant au moins un but et l’équipe de Zidane en est à 72…









Dimanche 17 septembre, Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais, 20h45

Toutes compétitions confondues, le PSG reste sur 7 victoires en autant de rencontres jouées avec 26 buts inscrits, dont 13 lors des 3 dernières parties du club de la capitale. Mais dimanche soir, ils devront faire face à Lyon contre qui les Parisiens restent sur 3 victoires 2-1 en Ligue 1. Les Rhodaniens viennent de battre Guingamp 2-1 après deux nuls contre Nantes (0-0) et Bordeaux (3-3).

Le PSG devrait débuter avec la « MCN » dès le coup d’envoi avec donc la première titularisation de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Les vice-champions de France sont clairement en réussite depuis son arrivée, comme en témoignent leurs deux dernières victoires où il a joué : succès 1-5 à Metz, puis succès 0-5 contre le Celtic.