Europe : le classement des meilleures équipes en 2017 par l’UEFA

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En 2017, le spectacle aura été au rendez-vous sur les pelouses et plusieurs équipes ont démontré tout leur potentiel. Mais au classement de l’UEFA en cette fin d’année, ce sont les formations espagnoles qui se placent en tête, avec en toute logique, le champion d’Europe qui a su conservé son titre.







Le Real Madrid comme une évidence

Sur les 4 dernières saisons, le Real Madrid a remporté 3 éditions de la Ligue des Champions. Rien d’étonnant alors à ce que les Merengue soient l’équipe qui soit en tête du classement établi par l’UEFA. Les Madrilènes sont loin devant le FC Barcelone et le Bayern Munich alors que la quatrième place est occupée par l’Atletico Madrid. Derrière les Colchoneros qui ont atteint à deux reprises la finale en C1 lors des quatre dernières années, c’est la Juventus Turin sextuple championne d’Italie et vice-champion d’Europe en 2017.









Le PSG se place parmi les meilleurs

Le point commun des cinq premières équipes est qu’elles ont toutes atteint le dernier carré de la Ligue des Champions depuis 2012, et qu’elles ont au moins décroché un titre de champion lors des cinq dernières années. Dans la suite du classement, c’est le Paris Saint-Germain que l’on retrouve. Dominateurs sur la scène nationale, le PSG n’a pas encore prouvé en Coupe d’Europe qu’il pouvait atteindre les demi-finales de la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

Après le club de la capitale, Séville, triple vainqueur de la Ligue Europa (2014, 2015 et 2016), et Manchester City occupent les 7ème et 8ème places. Ensuite, deux formations sont à égalité au 9ème rang, en l’occurrence le Borussia Dortmund et le Benfica.