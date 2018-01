Europe : Découvrez les affiches du week-end !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Ce week-end, il y a aura encore de très belles affiches à suivre aux quatre coins de l’Europe. En Espagne le Real aura fort à faire contre l’une des meilleures formations de Liga, alors qu’en France, la lutte pour la deuxième place pourrait prendre un tournant avec Marseille et Monaco qui s’affrontent…





Samedi 27 janvier 2018, Liga, 21ème journée

Valence – Real Madrid, 16h15

Quel sera le visage du Real pour cette rencontre ? En l’espace de 5 jours les hommes de Zidane sont passés d’une correction infligée au Depor (7-1) à une désillusion subie contre Leganes à domicile (1-2). Le Real comptera cette fois sur son équipe type avec Ronaldo et Bale de retour dans le groupe, ainsi que Modric, Marcelo et Varane. Mais Zidane devra faire sans Isco et Sergio Ramos blessés.

Mais en face Valence est redoutable cette saison. Avec seulement 3 défaites en championnat, les coéquipiers de Kondogbia sont 3èmes avec 5 points d’avance sur le Real Madrid (qui compte un match en moins) L’occasion est belle de distancer un concurrent pour les places en Ligue des Champions. La fraîcheur pourrait être un élément important puisque à mi saison, les Merengue comptent 11 matches joués de plus que leurs adversaires (37 contre 26) à cause de la C1, du championnat du monde des clubs et des supercoupes du début de saison.









Dimanche 28 janvier, FA Cup, 1/16 de finale

Chelsea – Newcastle, 14h30

La rencontre entre les Blues et les Magpies est l’affiche des 1/16 de finale de la Cup. Pour les Blues, il s’agit de l’occasion de se rapprocher d’un titre, après son élimination en demi-finale de la coupe de la ligue contre Arsenal mercredi soir. Il faut remonter à 2012 pour voir le dernier titre de Chelsea en FA Cup. A noter que la dernière rencontre entre les deux formations a nettement tourné à l’avantage des hommes de Conte (5-1 en décembre 2017 ).

Newcastle reste sur une série compliquée (3 succès lors de ses 15 derniers matches dont un en Coupe contre Lutton) et n’a gardé ses cages inviolées qu’à une reprise sur cette même période. Autant dire que le défi est de taille pour les joueurs de Benitez, d’autant plus qu’en face, Chelsea n’a pris que 5 buts en 10 matches, dont 4 pris par Arsenal (2 en Coupe de la Ligue et 2 en Premier League)









Dimanche 28 janvier, Serie A, 22ème journée

Milan AC – Lazio Rome, 18h00

En début de saison, le recrutement du Milan laissait présager de très bonnes choses pour le club lombard. Mais force est de constater qu’à mi-parcours, les résultats ne suivent pas. Les Rossoneri sont 7ème du classement à 23 points du leader Naples, et à 15 points de la Lazio son adversaire de dimanche. Depuis l’arrivée de Gattuso sur le banc, les choses vont un peu mieux, le club restant notamment sur deux victoires en championnat.

Mais en face, il faudra faire attention à la Lazio qui ne s’est incliné qu’à 4 reprises toutes compétitions confondues cette saison. Emmenés par Ciro Immobile, meilleur buteur de Serie A (20 buts), les Romains possèdent un potentiel offensif redoutable avec également Alberto et Milinkovic-Savic (7 réalisations chacun) et Quissanga (4) La meilleure attaque de Serie A (56 buts en 21 matches) aura des arguments sur la pelouse de San Siro.









Dimanche 28 janvier, Ligue 1, 23ème journée

Marseille – Monaco, 21h00

L’une des plus belles affiches du week-end aura lieu en France avec ce choc entre l’OM et les champions de France en titre. Les Phocéens auront un sentiment de revanche après la claque reçue à l’aller au Stade Louis II (6-1). Depuis les choses vont mieux pour Marseille qui ne s’est incliné qu’à une seule reprise en Ligue 1 depuis octobre. L’OM est 3ème et a l’opportunité de distancer Monaco qui ne compte qu’un point de retard sur le club olympien. Florian Thauvin qui fête ce vendredi ses 25 ans sera l'arme offensive principale d sa formation.

Le club de la Principauté reste sur 7 matches sans défaites en championnat. 4ème du classement, les Monégasques peuvent se servir de cette rencontre pour prendre les trois points et continuer de se battre pour la deuxième place. Avec Falcao qui en est déjà à 16 buts en L1, l’ASM peut espérer poursuivre sa belle série contre l’OM : la dernière fois que les olympiens ont battu Monaco c’était le 10 mai 2015 (2-1) avec des buts d’Ayem et d’Alessandrini contre une réalisation de Moutinho. L’an dernier les champions de France s’étaient imposés 1-4 au Vélodrome.