Europe : découvrez les révélations de moins de 24 ans en C1 !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Ils ont moins de 24 ans et ces joueurs ont déjà brillé en Ligue des Champions. Ces grandes promesses du football ont déjà confirmé au plus haut niveau et il faut sans doute s’attendre à compter sur elles pour les années à venir. Découvrez le onze-type des joueurs de moins de 24 ans qui se sont distingués en Ligue des Champions en 2017.





Un onze emmené par Mbappé et Asensio

S’il fallait nommer les jeunes joueurs qui se sont le plus illustrés en Ligue des Champions, les noms de Kylian Mbappé et Marco Asensio seraient sans doute ceux qui seraient le plus cités. Le Français a impressionné la scène européenne de son talent, et il a permis à l’ASM de se hisser en demi-finale de l’épreuve. Au cours de la saison 2016/2017, il marque à 6 reprises avec l’AS Monaco, alors qu’en phase de poule l’attaquant a déjà trouvé le chemin des filets 4 fois ave le PSG cette saison.

Le Madrilène peut lui se vanter d’avoir remporté la Ligue des Champions et d’avoir marqué le dernier but de son équipe en finale contre la Juventus. En 8 matches joués, il a marqué 3 buts l’an dernier, une réussite qui le fuit un peu sur cette édition où il n’a pas encore débloqué son compteur but.













3 joueurs de Premier League dans l’équipe type

Kylian Mbappé est le seul joueur de Ligue 1 à apparaître dans ce onze type des révélations en Ligue des Champions. Cette formation idéale fait la part belle à plusieurs championnats mais donne un avantage à l’Angleterre avec 3 représentants de Premier League. Dans les buts, l’ancien gardien du Benfica et l’actuel portier de Manchester City Ederson (21 ans) est un choix logique, et il retrouve deux joueurs de Tottenham, le défenseur Davinson Sanchez (21 ans) et le milieu de terrain Harry Winks (21 ans).

Le reste de l’équipe est composé des défenseurs Nelson Semedo (Benfica puis FC Barcelone, 24 ans), Niklas Sule (Bayern Munich, 22 ans), Kieran Tierney (Celtic, 20 ans) du milieu de terrain Talisca (Besiktas, 23 ans) et des attaquants Timo Werner (Leipzig, 21 ans) et Dimitri Oberlin (FC Bâle, 20 ans).