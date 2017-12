Europe : Tout est-il déjà joué dans les grands championnats ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’incroyable parcours de Manchester City en Premier League laisse penser que les Skyblues sont quasiment champions, tant leur avance est considérable au classement. Qui plus est, leur qualité de jeu et leur effectif laisse penser que leur réussite n’est pas prête de s’arrêter. Mais le cas du championnat anglais n’est pas une exception, car en Espagne, en France et en Allemagne, le nom du champion semble déjà connu…





Premier League, City avec 15 points d’avance ?

Sans le match contre Newcastle, les hommes de Pep Guardiola comptent déjà 12 unités d’avance sur Manchester United. L’écart semble trop important pour être comblé lors de la seconde partie de saison, même si en football il ne faut jamais juger de rien. En cas de succès des Citizens, les Reds Devils pourraient compter 15 points de moins que leurs voisins mancuniens.









Bundesliga, le Bayern candidat à sa propre succession

En Allemagne, malgré le bon début du Borussia, le Bayern semble aussi le mieux placé pour se succéder. Après 17 journées de championnat, les coéquipiers de Robert Lewandowski comptent déjà 11 points d’avance sur Schalke 04, et 13 sur un quatuor de poursuivants composé de Dortmund, Leverkusen, le RB Leipzig et Monchengladbach.









Liga, le FC Barcelone leader invaincu

Le FC Barcelone n’a pas encore connu la défaite en Liga, et suite à sa victoire contre le Real Madrid, les Catalans comptent 9 points d’avance sur leur dauphin l’Atletico et 11 sur le FC Valence. Les hommes de Zidane avec un match en moins sont 4ème avec 14 points de retard. Le gouffre qui sépare le Barça des autres formations semble trop grand pour être comblé.









Ligue 1, rien à voir avec la saison dernière

L’écart est le même en Ligue 1 où le PSG possède 9 points d’avance sur l’AS Monaco, les champions en titre et sur l’OL. L’an dernier à la même période, trois équipes étaient regroupées en 5 points avec Nice leader à la trêve (44 points) devant le club du Rocher (42) et le PSG (39). Cette saison, en France comme en Angleterre, en Espagne et en Allemagne, le suspens concerne surtout la deuxième place pour le moment.









Serie A, surprise, suspens pour les premières places

Ces dernières saisons, il s’agissait du championnat où tout semblait joué très tôt, la Juventus décrochant ses adversaires pour s’emparer du titre. Mais cette année, les Turinois ont trouvé à qui parler avec Naples qui est en tête du classement (45 points) avec un point d’avance sur la Juve (44) et 5 sur l’Inter (40) sans oublier l’AS Rome (38).

Pour changer ce serait donc du côté de l’Italie qu’il faudrait chercher du suspens, à moins qu’une des autres équipes largement en tête de son championnat ne s’écroule et relance l’intérêt pour la première place.

