Europe League (demi-finales): L'OM retrouve Salzbourg

Après s'être débarrassé du Red Bull Leipzig, l'Olympique de Marseille affrontera l'autre équipe du groupe industriel autrichien, le Red Bull Salzbourg en demi-finale (aller le 26 avril, retour le 3 mai).

En demi-finale, les Marseillais reprendront un petit coup de Red Bull. La célèbre firme de boissons énergisantes, propriétaire du club de Leipzig, l'est également du FC Salzbourg. Une équipe pas inconnue pour les Olympiens qui l'ont croisée cette saison en phase de poules. L'OM n'avait pas su marquer lors de ces rencontres (0-1, 0-0) et avait fini au classement derrière l'équipe autrichienne, qui avait terminé première du groupe. Pas de quoi décontenancé Andoni Zubizaretta, directeur sportif de Marseille, au micro de beIN Sports, pas mécontent du tirage : "Ce n'est pas le pire tirage, mais nous connaissons Salzbourg. Nous avons perdu là-bas et nous avons fait match nul chez nous. Maintenant, c'est une demi-finale, ce sera différent. Les quatre clubs ont beaucoup travaillé pour atteindre les demi-finales et hier Salzbourg a été très fort contre la Lazio." Et le dirigeant phocéen de revenir sur la folle rencontre d'hier soir : "Le public nous a donné de l’énergie hier, joué au Vélodrome avec ce public magnifique c’est une expérience incroyable. Lyon ce n’est pas loin mais l faut respecter Salzbourg."

Lacazette va défier Griezmann

Dans l'autre demi-finale, les deux favoris, aux yeux des observateurs, vont donc en découdre pour valider leur billet pour le Parc OL (finale le 16 mai). Une opposition entre Arsenal et l'Atlético Madrid qui sera aussi celle des deux attaquants tricolores Alexandre Lacazette et Antoine Griezmann. A noter que ce tirage au sort pourrait bien faire le bonheur de la Ligue 1. En effet, si le futur vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié via son championnat pour la Ligue des champions - ce qui sera le cas des Colchoneros et de Salzbourg -, alors le troisième de L1 sera alors directement qualifié pour la prochaine C1.