Evénement: rendez-vous à La Lucarne, l'unique Festival du Film de football (11-14 mai)

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

La 5e édition de La Lucarne, le Festival du Film de football, se tient à Paris au Louxor et au Point Éphémère à Paris, du 11 au 14 mai 2017. Le thème cette année : football et politique ! L'occasion de découvrir des oeuvres cinématographiques rares et d'échanger avec des acteurs du ballon rond.

Cinéma et football n'ont pas souvent l'occasion de se rencontrer. La Lucarne est là pour y remédier. Le Festival du Film de football, organisé par l'association "Petit Pont et Grand Ecran", revient pour sa 5e édition. Et en ce printemps très particulier, La Lucarne a dédié sa thématique cette année à deux sujets dans l'actualité : le football bien sûr, mais aussi la politique.

Du cinéma, du foot et des débats passionnants

C'est au Louxor et au Point Éphémère, dans le 10e arrondissement de Paris, que l'équipe de La Lucarne et les cinéastes invités donnent rendez-vous aux amateurs désireux de découvrir des oeuvres internationales consacrées aux liens entre football et politique, du 11 au 14 mai 2017. La séance est à 5 euros... avec le pop-corn offert !

La Lucarne, c'est aussi un événement qui laisse sa place aux débats. Après chaque projection, des discussions se tiendront entre les spectateurs et les invités, parmi lesquels des cinéastes, des experts, des joueurs et anciens joueurs... Le foot étant aussi bien un sport qu'un art, un lieu d'exposition en accès libre sera également ouvert : les visiteurs pourront y découvrir les travaux d'illustrateurs, de photographes, de créateurs, toujours attachés au monde du ballon rond.

Du beau monde pour une programmation alléchante

Cette 5e édition est parrainée par David Bellion, ancien joueur de Manchester United, de l'OGC Nice et des Girondins de Bordeaux notamment. Désormais directeur de la création au Red Star, l'ex-attaquant souhaite renforcer le lien entre foot et culture. A noter qu'entre chaque projection, il sera aussi possible de se détendre avec les multiples animations prévues : des jeux, du babyfoot vintage, des quizz... Tout pour s'amuser !

La Lucarne s'ouvrira jeudi 11 mai par la diffusion du documentaire Loro di Napoli, consacré à l'Afro Napoli United, un club napolitain composé majoritairement d'immigrés en difficulté (projection à 20 heures). Il y aura ensuite un échange animé par Thomas Mekhiche (La Quotidienne et Téléfoot) entre Vikash Dhorasoo et un membre de l'association Kampos Saint-Denis.





Programmation complète

Jeudi 11 mai à 20 heures au Louxor (Before - seulement sur invitation) : Loro di Napoli (VOST)

À Naples, l’Afro Napoli United se compose majoritairement de joueurs immigrés. Ils font face, aidés par leur coach, aux difficultés liées à leur statut.





Vendredi 12 mai à 20 heures au Point Éphémère : Das ist unser Leben (VOST)

Documentaire en immersion au coeur du Dynamo Dresde, club unique en Allemagne, durant la saison 2015-2016.





Samedi 13 mai à 14h45 au Point Éphémère : Les collègues (VF)

Pendant la Coupe du monde de Football, un petit club de Marseille, menacé de disparition, organise un tournoi amateur, baptisé la Mondialette. Un classique du nanar footballistique !





Samedi 13 mai à 18 heures au Point Éphémère : Nous irons voir Pelé sans payer (VF)

En 1971, le Santos de Pelé débarque en Martinique pour y affronter une sélection locale. Mais le prix du billet pour assister au match est jugé trop élevé et une révolte s’organise…





Samedi 13 mai à 20h10 au Point Éphémère : Geraldinos (VOST)

Hommage aux Geraldinos, ces supporters fantasques du Maracanã, poussés vers la sortie suite à la rénovation du stade en 2013, symboles d’une mise à l’écart progressive des classes populaires.





Dimanche 14 mai à 15 heures au Point Éphémère : What Politica - a non political football story (VOST)

Entre les conflits d’intérêts à la tête du club, un groupe de supporters aux connexions troubles avec un parti néo-nazi et un climat social particulièrement tendu, de nombreuses questions entourent le club de l’Olympiakos.





Dimanche 14 mai à 17h45 au Point Éphémère : Jack to a King - The Swansea Story (VOST)

Swansea City, proche de disparaître en 2001, accède finalement à la Premier League dix ans plus tard. Retour sur cette formidable aventure.

Plus d'informations : www.lalucarne.fr