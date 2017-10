Everton: Sans surprise, Koeman a pris la porte

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Sur la sellette, Ronald Koeman n'a pas résisté au dernier revers concédé par Everton sur sa pelouse face à Arsenal (2-5). L'entraîneur sera resté un peu plus d'un an à son poste d'entraîneur.

Les deux défaites à domicile de la semaine dernière auront été celles de trop pour le coach hollandais qui ne prendra plus place sur le banc d'Everton.

"Je sais comment le football fonctionne"



Ronald Koeman ne passera pas l'hiver, pas plus que l'automne d'ailleurs. Surclassé dimanche sur sa pelouse par Arsenal (2-5), Everton a annoncé la fin de l'aventure du Néerlandais ce lundi, quelques jours aussi après que l'OL soit venu s'imposer à Goodison Park en Ligue Europa (1-2). "Je crois toujours pouvoir inverser la tendance, même si je sais comment le football fonctionne", confiait, réaliste, le principal intéressé dimanche après la gifle face aux Gunners. Le Hollandais avait vu juste et s'apprête donc à quitter son neuvième club en dix-sept ans.

Deux victoires en 9 matches en PL



Si le communiqué des Toffees ne précise pas s'il s'agit d'une démission ou d'un licenciement, cette décision n'est en effet pas une surprise en soi au vu du début de saison catastrophique du club de Liverpool. Malgré un mercato d'été très dépensier, Everton n'a remporté que deux matches de championnat cette saison et pointe à une inquiétante 18e place en Premier League après neuf journées. Ce n'est guère plus brillant en Ligue Europa où Everton a perdu contre Lyon donc, mais aussi l'Atalanta Bergame, et a également fait un nul à domicile contre l'Apollon Limassol (2-2). Après Frank de Boer (Crystal Palace) et Craig Shakespeare (Leicester), Roanld Koeman est le troisième coach limogé cette saison dans le Championnat anglais