Evian-Bordeaux : Suivez le match en direct !

La finale de la Coupe de France oppose vendredi soir au Stade de France les Girondins de Bordeaux à Evian Thonon Gaillard. Suivez cette rencontre en direct et en intégralité sur Telefoot.fr à partir de 21h.

L'affiche de cette finale de Coupe de France oppose deux clubs qui n'ont pas grand-chose en commun. Le palmarès et le prestige sont du côté de Bordeaux, tandis qu'Evian TG connaît une ascension extraordinaire depuis sa création récente (2007). En Ligue 1, les Girondins ont terminé à une décevante 7e place, bien que les dirigeants expliquent que c'est ce qui avait été budgété en début de saison, tandis que les Haut-savoyards ont obtenu difficilement leur maintien dans l'élite. Mais leur parcours en coupe prouve que les joueurs d'Evian sont capables de battre n'importe qui sur un match. Cette finale s'annonce donc indécise. Suivez la rencontre en direct et en intégralité en cliquant sur le lien ci-dessous :



Pour cette finale, les deux équipes disposent de leurs atouts majeurs. La logique sera-t-elle respectée ou la magie de la Coupe de France opérera-t-elle une fois de plus ? Cet Evian-Bordeaux au Stade de France n'a pas la même signification pour les deux équipes.



Bordeaux pour sauver sa saison

Pour un club tel que Bordeaux, la 7e place acquise cette saison en championnat et surtout la pauvre qualité de jeu proposée ne peuvent suffire. Supporters et journalistes n'ont d'ailleurs pas manqué de critiquer les Girondins ces derniers mois, malgré un parcours plus qu'honorable en Ligue Europa (éliminé par Benfica en huitième de finale). Remporter la Coupe de France, qui échappe au club depuis 1987, permettrait de transformer une saison moyenne en bonne saison.



Evian veut écrire son histoire

Le jeune club d'Evian TG ne pensait pas se trouver à pareille fête. Les hommes de Pascal Dupraz ont connu les pires difficultés pour se maintenir en Ligue 1, mais leur parcours en Coupe de France est exceptionnel avec notamment l'élimination en quart de finale du PSG. Il s'agirait du premier grand trophée remporté par le club. Mais la simple présence de l'équipe au Stade de France est déjà une belle récompense.



Rendez-vous à partir de 21h pour suivre le match Evian-Bordeaux en direct !