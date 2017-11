Evra et les autres altercations violentes entre joueurs et supporters

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La scène a fait énormément parler. Patrice Evra a asséné un coup de pied à un « pseudo supporter » pour reprendre les termes de Rudi Garcia. Expulsé en amont de la rencontre, l’ancien Mancunien n’est pas le premier footballeur à s’agacer des réactions du public et à réagir ainsi. Retour sur quelques exemples où footballeurs et supporters en viennent aux mains.





Patrice Evra, Guimares – Olympique de Marseille

En amont de la rencontre, quelques-uns des supporters Marseillais qui avaient fait le déplacement au Portugal pour le match de Ligue Europa ont pris à partie Patrice Evra visiblement. Un temps silencieux aux provocations, l’ancien Turinois a voulu s’expliquer avec les supporters phocéens en tribune.

Et c’est là que les choses se sont envenimées. Après quelques mots échangés, Evra a assené un coup de pied très acrobatique à l’un des Marseillais qui avait quitté la tribune ! Ses coéquipiers ainsi que les personnes en charge de la sécurité sont venus pour séparer les protagonistes, mais le mal était fait. L’arbitre averti de l’incident a expulsé l’ancien joueur de Manchester United.









Eric Cantona, Crystal Palace – Manchester United, 1995

« The Kung-fu Cantona », où l’un des incidents les plus célèbres de l’histoire du football. Insulté par un soi-disant supporter, Eric « The king » Cantona dépose l’espace d’un instant sa couronne pour réagir à la provocation de l’individu. Le numéro 7 mancunien lui adresse un coup de pied qui rentrera dans l’histoire. Pour ce geste Cantona a écopé de 7 mois de suspension et de 120 heures de travail d’intérêt général.









Peter Schmeichel, Manchester United Galatasaray, 1993

Le célèbre gardien des Red Devils dans les années 90 a lui aussi fait preuve d’agacement avec un supporter. En 1993 en Ligue des Champions, le Danois s’agace de l’entrée sur la pelouse d’un fan de Galatasaray. Schmeichel saisit l’individu avant l’arrivée des stadiers et le prend par le col pour l’expulser violemment en dehors des limites du terrain.





Eden Hazard, Swansea – Chelsea, 2013

En 2013, le Belge Eden Hazard est un nouveau joueur de Chelsea. Alors qu’il souhaite récupérer un ballon dans les bras d’un ramasseur de balle pour que le gardien adverse puisse jouer un six mètres rapidement, l’ancien Lillois perd son calme devant la réticence du ramasseur de balle de 17 ans à vite donner le ballon. Il donne alors un coup de pied au jeune homme et récupère la balle. Expulsé pour ce geste, Hazard écopera de 3 matches de suspension.









Estan Alvarado, AZ Alkmaar – Ajax Amsterdam, 2011

Lors de ce huitième de finale de coupe des Pays-Bas en 2011, le portier d’Alkmaar se voit agressé par derrière par un soi-disant supporter. Au coup de pied reçu par l’individu, Alvarado répondra par deux autres coups de pied. L’arbitre de la rencontre expulsera le portier de l’AZ Alkmaar. Suite à cette décision l’entraîneur du club a fait rentrer ses joueurs au vestiaires et a demandé l’arrêt de la rencontre, estimant que ses joueurs n’étaient pas en sécurité pour poursuivre ce match.