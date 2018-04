[Exclu Téléfoot 01/04] – Kylian Mbappé : « La Coupe du monde ? Un rêve ! »

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

En marquant deux buts avec l’équipe de France face à la Russie (3-1), Kylian Mbappé est devenu, à 19 ans, le plus jeune joueur à inscrire un doublé avec les Bleus. « Ce n’était pas une obsession (d’inscrire un doublé, ndlr). J’étais quand même décisif, je faisais marquer. Du moment qu’il y a but, c’est le principal. Après, qui marque, on s’en fout. Le plus important, c’est les titres ».





« On peut faire quelque-chose (au Mondial) »

L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas caché sa volonté de soulever le trophée en juillet prochain avec les Bleus. Un objectif de remporter la Coupe du monde ? « Bien sûr ! Bon, c’est plus un rêve ! Mais c’est quand même un objectif parce qu’il arrive rapidement. On va tout faire pour se donner les moyens. Si on progresse bien, si on joue de mieux en mieux, je pense qu’on peut faire quelque-chose. » Si la France remporte le Mondial 2018, Kylian Mbappé deviendrait le plus jeune Français champion du monde de football.