[Exclu Téléfoot 01/04] – Mbappé et l’élimination en Ligue des champions : « On ne méritait pas de passer »

Dans un entretien exceptionnel donné à Téléfoot dimanche, Kylian Mbappé, est revenu sur ses récentes performances avec le PSG et notamment sur l’élimination en Ligue des champions.

Après son doublé avec les Bleus en Russie (3-1), Kylian Mbappé a été le grand artisan de la victoire parisienne en Coupe de la Ligue face à Monaco samedi (3-0), avec un penalty obtenu et deux passes décisives. Pour Téléfoot, le jeune attaquant est revenu sur ses performances avec le PSG, auteur de 19 buts en 37 matches cette saison, mais aussi sur l’élimination en Ligue des champions dès les huitièmes de finale face au Real Madrid.





« Avec le Paris Saint-Germain, on fait une bonne saison. C’est vrai qu’on a échoué en Champion’s league, mais je pense que ça servira pour l’année prochaine. On ne va jamais oublier (l’élimination en huitièmes de finale face au Real Madrid, ndlr). Il n’y a pas de regret, il ne faut pas traîner ça comme un boulet. C’est le football. Je pense qu’on n’a pas fait tout ce qu’il faut. On ne méritait pas de passer, tout simplement ».





Sur Unai Emery : « Il n’est pas encore parti »

Questionné sur l’avenir de son entraîneur Unai Emery, l’ancien joueur de Monaco est dans l’attente : « Je n’ai pas cette certitude qu’il va partir. Je ne sais pas s’il discute avec le club, s’il y a des négociations, mais s’il est amené à partir, on va voir qui le remplacera. Pour l’instant, il n’est pas encore parti ».





« C’est de la déstabilisation »

Kylian Mbappé, qui brille en l’absence de Neymar, a affirmé que le Brésilien lui donnait régulièrement des nouvelles durant sa convalescence. « Il m’envoie des nouvelles et je lui ai envoyé un message de bon rétablissement. Je lui souhaite de revenir au plus vite, qu’il rejoue en fin de saison et qu’il puisse faire une bonne Coupe du monde… mais sans la gagner (rire) ! »

Enfin, sur un éventuel départ de la star brésilienne du PSG, l’ancien Monégasque est catégorique : « La question ne se pose même pas. C’est de la déstabilisation. Pour moi, ce n’est que du vent ».