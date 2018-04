[Exclu Téléfoot 01/04] – Paul Pogba : « Ca peut me renforcer »

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

En difficulté à Manchester United, où l’entente ne serait pas au beau fixe avec son entraîneur José Mourinho, Paul Pogba a choisi Téléfoot pour s’exprimer. Il assure vivre un moment difficile : « Ce que je vis, ça ne m’est jamais arrivé. Mais je pense que ça peut me renforcer. Il faut passer par là pour franchir un cap, je pense ». Il assure que le dialogue n’est pas rompu avec son entraîneur : « Non, du tout ! C’est mon coach. Je respecte tous les choix. Je joue moins. C’est un moment que je ne connaissais pas. Dans ma jeune carrière, j’ai souvent joué les 90 minutes. Je n’ai pas souvent démarré sur le banc. Et voilà, c’est arrivé… ».





Si la situation perdure, Pogba pourrait être amené à quitter Manchester. « C’est trop tôt pour le dire. La situation peut changer ». Le milieu de terrain a récemment déclaré rêver jouer avec Neymar. Pas pour autant un appel du pied au PSG : « Non, pas du tout ! J’ai dit que j’aimerais aussi jouer avec Messi ou Cristiano Ronaldo. Ca ne veut pas dire que je vais aller dans les deux clubs (FC Barcelone et Real Madrid, ndlr). »



Pogba : « On a besoin du soutien de tout le monde »





Buteur et passeur décisif avec l’équipe de France en Russie (3-1), l’ancien joueur de la Juventus a récemment demandé l’union sacrée autour des Bleus. « Je pense qu’en France, on n’est pas assez derrière l’équipe de France. On a une belle génération qui arrive, de très bons joueurs, mais ça ne veut pas dire qu’on est obligé de gagner. Il y a d’autres nations qui sont très fortes aussi. On a juste besoin d’un soutien de tout le monde, au lieu de pousser tout le monde dans le fond. La mentalité doit être un peu plus positive, avec les journalistes. Nous on est sur le terrain. Si on joue bien, si on gagne, ils vont dire que c’est bien. Si on perd, ils vont dire qu’on a été mauvais. Ils font leur boulot, on fait le nôtre (…). Je le prends avec le sourire et la meilleure des réponses est sur le terrain. On a le potentiel, on a les joueurs, on a tout. On est une belle équipe, il faut travailler. Contre des équipes fortes on a eu de très bons résultats. C’était un peu plus difficile contre des équipes moins fortes. Il faut apprendre de ces matches-là. En Coupe du monde, ça va être très dur. Il faut préparer tout le monde. Ce n’est pas parce qu’on est l’équipe de France qu’on va gagner 5-0 tous les matches. »





