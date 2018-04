[Exclu Téléfoot 01/04] – V. Halilhodzic sur Mbappé : « On se régale avec lui »

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot dimanche, le sélectionneur du Japon Vahid Halilhodzic (65 ans), qui a officié en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain (2003-2005), a loué les qualités de l’attaquant parisien Kylian Mbappé.

« C’est un grand joueur. Il a toutes les qualités des attaquants modernes. Il a une individualité, mais aussi un sens du collectif. Il est aussi généreux pour donner le ballon. C’est un garçon sympathique. Il aime bien communiquer. On se régale avec lui. Il a toutes les caractéristiques nécessaires pour devenir un des plus grands. C'est sûr et certain, il deviendra un très très grand. »