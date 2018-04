[Exclu Téléfoot 01/04] – V. Halilhodzic au Mondial : « Faire la même chose qu’avec l’Algérie »

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot dimanche, le sélectionneur du Japon Vahid Halilhodzic (65 ans) n’a pas caché ses ambitions pour le prochain Mondial en Russie (14 juin-15 juillet). Il espère faire aussi bien qu’en 2014, lorsqu’à la tête de l’Algérie il avait amené les « Fennecs » jusqu’en huitièmes de finale, éliminés par l’Allemagne (2-1 après prolongations), futur vainqueur de la compétition. « Avec l’équipe d’Algérie, on a failli créer une sensation énorme. Quand j’ai préparé ce match (face à l’Allemagne, ndlr), j’ai dit aux gars :’attention, tout est possible ! Il faut aller chercher l’exploit, il ne faut pas attendre un cadeau des Allemands’. Il fallait attaquer, essayer de marquer. On est passé à côté d’une sensation énorme. J’aimerais faire la même chose avec le Japon. »





« On n’est pas favoris »

Sélectionneur du Japon depuis 2015, Vahid Halilhodzic s’attend à un premier tour délicat au Mondial, dans le groupe de la Colombie, du Sénégal et de la Pologne. « On n’est pas favoris. Il faudra faire trois exploits, ou au moins deux exploits pour passer. Mais je dis que tout est possible. J’essaie d’en persuader mes joueurs. Il faut préparer cet exploit. On va travailler pour, j’espère, faire la même chose qu’avec l’Algérie. »

VIDEO - Algérie 2014 : Coach Vahid à la Coupe du monde :