[EXCLU Téléfoot 01/09] – Ikoné a la cote en Espagne

Sélectionné pour la première fois en Équipe de France, les performances de Jonathan Ikoné ne passent pas inaperçues. Le jeune Lillois attise les convoitises des grands clubs espagnols. Révélations.

Véritable taulier du LOSC, la saison dernière, l’ancien Parisien est sur une phase ascendante. Repéré par Luis Campos et acheté par le club nordiste pour seulement 5 millions d’euros, Jonathan Ikoné voit sa cote exploser. Ses performances sont scrutées à la loupe et elles ont une résonance particulière en Espagne, où le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, et le Real Madrid semblent séduits par le jeune Français.

Zidane le suit de près

Déclaré intransférable cet été par ses dirigeants qui ont déjà laissé partir Nicolas Pépé pour 80 millions d’euros à Arsenal, la donne pourrait être différente lors du prochain mercato estival. Auteur de 3 buts et 12 passes décisives la saison dernière, Jonathan Ikoné a été l’un des grands artisans de la deuxième place, acquise par le LOSC, lors de l’exercice précédent. En Espagne Zinedine Zidane en personne, lui voue une attention particulière et s’intéresse régulièrement à ses prestations. Le joueur formé au PSG pourrait avoir l’embarras du choix lors du prochain mercato estival, si ces dirigeants venaient à lui accorder un bon de sortie.