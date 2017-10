Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur le PSG

"Est-ce que je regrette de ne pas être allé au PSG ? Pas forcément. Je suis content d'être resté à Dortmund. Je me rends compte que c'était ma famille. Je me sens très bien là-bas et ça se passe. Ca c'est passé comme ça."





Sur l'interêt de Manchester City au 31 août (INFO Téléfoot)

"Manchester City ? Je n'ai jamais été attiré par la Premier League. C'est un avis personnel."