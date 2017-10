[EXCLU Téléfoot 01/10] - Amiens / LOSC : Bernard Joannin : "Je me suis exprimé de façon maladroite et je le regrette fortement"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Bernard Joannin revient sur ses propos

"D'abord je voudrai exprimer aux supporters lillois accidentés ma compassion. Vous savez dans ces moments choquants, les propos peuvent dépasser votre pensée. Je me suis exprimé de façon maladroite, je n'en disconviens pas et je le regrette fortement."

"J'ai appelé le président délégué de Lille, Marc Ingla, pour lui dire que je regrettais ces propos. J'ai juste voulu expliquer que lors des descentes des supporters (en tribunes), la charge de 300, 400 supporters, soit une poussée de plus de 20 tonnes, arrivent sur une barrière."





"Le stade était aux normes"

"Le procureur de la Républiqué a diligenté une enquête donc nous allons attendre les résultats de cette enquête."

"Le prochain match ce n'est pas la priorité. La priorité c'est de penser et de s'occuper des victimes. Il y a des organismes pour réfléchir à de telles choses, moi je pense aux victimes."

"Nous avons eu plusieurs comissons de sécurité qui sont passées et qui ontvalidé le stade. Le stade était en travaux pour la réfection de la toiture, en aucun on ne peut faire un amalgame avec la rutpure de cette barrière. Le stade a été validé et il était aux normes."