[EXCLU Téléfoot 01/10] - Henry sur France / Irlande : "On a dit que Messi se rapprochait de Maradona après sa main, moi cela a été différent"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot et Christian Jeanpierre, Thierry Henry est revenu sur sa main lors de France / Irlande et l'épisode de Knysna lors de la Coupe du monde 2010.

Sur sa main lors de France / Irlande en 2009

"Je l'ai dit, je le dis, je le redirai, c'est un mauvais réflexe. Quand la balle arrive à certain niveau de ta hanche, la main elle sort."

"J'ai vu Leo Messi marquer un but contre l'Espanyol Barcelone de la main. On a dit en France 'Oh quel talent il se rapproche encore plus de Maradona'. Je me suis dit : 'Maradona, la main de Dieu'. Ok. Et bien moi cela a été différent."

















Sur la Coupe du monde 2010 et l'épisode Knysna

"Est-ce que cette période est une déchirure ? Non. La Coupe du monde 2002, pour moi c'est ma plus grosse dépcetion. Je le maintiens, je le dis, je le redis, même si cela ne fait pas plaisir à beaucoup de personnes : 2002 est ma plus grosse déception en équipe de France."

"Après Knysna, j'y reviens encore. On n'était pas bons sur le terrain pour commencer. Et ça c'est le plus important. Après il y a des choses qui se sont passées sur le côté extra-sportif. Des choses qui ont été difficiles à rattraper quand c'est parti."

"Il y a des détails dans lesquels je n'ai pas envie de rentrer. On a tous fait le deuil de ça et je pense que c'est mieux qu'on en fasse le deuil et qu'on avance."