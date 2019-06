[EXCLU Téléfoot 02/06] - Le Graët sur le Mondial 2019 : "J'ai le même ressenti qu'en Russie"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur la préparation et l'état d'esprit du groupe France



"Mais en tous cas, on est dans le coup. Cette équipe est l'une des meilleures équipes du monde."

"Elle se prépare bien, elle a envie. La pression, il faut bien sûr ne pas trop en mettre évidemment."

"Mais, il n'empêche, que cette équipe est complémentaire. Et je les trouve très proches d'abord."

"Je sens un peu la même chose que les gars en Russie. Vous savez, quelque fois, on sent des choses, des équipes qui se comportent bien, avec de la joie de vivre et qui ont envie d'être ensemble."

"C'est quelque chose que j'avais ressenti en Russie. Je trouve qu'avec Corinne on a la même physionomie et à peu près les mêmes comportements."

Sur les chances de succès des Bleues

"Ecoutez, la France est dans les 3 ou 4 premières du classement FIFA depuis quelques années."

"On a joué les Etats-Unis qui est la meilleure équipe du monde. C'est l'équipe qui a les meilleurs résultats depuis longtemps."

"On a gagné un match, on a fait un match nul. On s'est rapproché, et on a même rejoint l'Allemagne qui était très loin il y a quelques temps."

"Aujourd'hui, contre les grandes nations nos matches sont très très équilibrés. Donc je sais qu'il y a aura match à chaque fois."

"Vous savez, un tir sur un poteau peut changer la physionomie d'un match."