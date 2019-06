[EXCLU Téléfoot 02/06] - Lloris : "Trop focalisés sur la façon de jouer"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Hugo Lloris, le gardien de Tottenham et de l'équipe de France, est revenu sur la défaite de son équipe en finale de la Ligue des champions face à Liverpool, samedi soir, à Madrid (0-2).

Sur le penalty sifflé en tout début de match

"Forcément, il y a des faits de jeu qui leur sont favorables."

"De concéder ce penalty après une minute de jeu, c'est toujours difficile."

Sur le match de Tottenham

"Peut-être que nous on a été trop focalisé sur la façon de jouer que sur cette approche mentale de véritablement vouloir faire mal à l'adversaire et de s'imposer en marquant des buts et en étant réalistes."

Lucas Moura : "Je suis triste"

"On a eu des occasions et on n'a pas marqué. C'était très difficile. Je suis triste."