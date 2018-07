[Exclu Téléfoot 02/07] Les dessous du transfert de Lafont à la Fiorentina

Par La Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Alban Lafont l’avait déjà annoncé aux dirigeants du TFC et aux fans toulousains : il souhaitait quitter son club formateur cet été. A 16 ans et 10 mois, il était devenu le plus jeune gardien de l’histoire de la Ligue 1. Après 98 matches dans l’élite, l’international U19 (5 sélections) souhaitait découvrir un nouveau projet et il ne manquait pas de prétendants. Depuis plusieurs semaines, son agent discutait avec une série de clubs pour trouver la meilleure destination possible.

Un transfert de 7 millions d’euros + 1,5 million de bonus garantis

Selon nos informations, le PSV Eindhoven, Everton, Naples et Nice se sont positionnés pour le récupérer mais le discours des dirigeants de la Fiorentina a séduit le jeune français qui sera considéré comme le gardien numéro 1 du club de Florence la saison prochaine. La présence de plusieurs joueurs tricolores (Bryan Dabo, Valentin Eysseric, Jordan Veretout, Cyril Théreau) a joué également dans sa décision tout comme la tradition française à ce poste. De 2005 à 2012, les cages de la Fiorentina étaient gardées par le très populaire Sébastien Frey. Le montant du transfert d’Alban Lafont est de 7 millions d’euros + 1,5 million de bonus garantis.