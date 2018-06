[Exclu Téléfoot 03/06] - A. Rami : « Mario (Balotelli) peut être bien à l’OM »

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs font état d’un réel intérêt de la part de Marseille pour s’attacher les services de Mario Balotelli. Invité de Téléfoot dimanche, Adil Rami s'est exprimé sur la possible venue de l'Italien. « C’est quelqu’un que j’apprécie humainement, a confié Adil Rami. Tout le monde sait que c’est un grand attaquant. Je pense qu’il peut être bien à l’Olympique de Marseille. Pour jouer à l’OM, il faut avoir un sacré caractère, du potentiel, aimer le foot et mouiller le maillot de l’Olympique de Marseille. Je pense que Mario a pris énormément en maturité et que ça peut être quelqu’un d’important dans le groupe. »







Dans l'émission Téléfoot, Adil Rami est aussi revenu sur la concurrence en équipe de France à son poste. Titulaire lors des deux premiers matches de préparation en l’absence de Raphaël Varane, qui devrait récupérer sa place face aux Etats-Unis le samedi 9 juin à Lyon, il aspire à bousculer la hiérarchie et postule à une place de titulaire à la Coupe du monde. « Il faut être le plus performant possible et s’il y a une concurrence, qu’elle soit saine, propre. Il faut emmener des ondes positives et être à 100% à chaque entraînement, chaque match, à chaque fois qu’on aura besoin de moi. Etre le plus performant possible. Mais avant tout, je me dois de respecter le groupe. Le plus important, c’est l’équipe de France. »





Pour le défenseur de Marseille, l’équipe de France doit encore se perfectionner si elle veut aller loin dans le Mondial. « On a toujours à se bonifier, parce qu’on ne se connaît pas encore tous parfaitement. On a encore un match dimanche (samedi, ndlr) pour se rapprocher d’une ‘perfection’, même si c’est impossible. En tout cas, on essaie d’être le mieux préparé possible. »