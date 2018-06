[Exclu Téléfoot 03/06] - A. Wenger : « J’ai encore envie d’être entraîneur  »

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif accordé à Téléfoot dimanche, Arsène Wenger s’est confié sur la fin de sa carrière de coach à Arsenal et assure vouloir encore entraîner. A une condition…

Arsène Wenger a quitté Arsenal après 22 saisons passées sur le banc des Gunners. Dans Téléfoot, dimanche, le technicien français n’a pas caché son envie d’entraîner à nouveau. Mais sous condition. « C’est la question à laquelle je dois répondre dans les quinze prochains jours. J’ai encore envie d’être entraîneur, oui. Est-ce que j’ai encore envie de me lancer dans des challenges absolument fous ? Je ne sais pas. C’est un métier qui demande un engagement total. Il faut que je prenne un peu de distance, ce que je n’ai jamais fait. Il faut tester en moi combien ne plus être entraîneur va me manquer. Comment j’arriverai à vivre avec le manque d’adrénaline qu’il y a dans mon métier (…), le fait de partager avec les autres des émotions. »

Wenger : « Vieira a les qualités pour devenir un grand entraîneur »

Arsène Wenger s’est confié sur l’un de ses anciens joueurs à Arsenal Patrick Vieira (41 ans), aujourd’hui reconverti entraîneur. « Je pense qu’il a les qualités pour devenir un grand entraîneur. Mais un grand entraîneur, ça veut dire un homme en grande souffrance aussi. Les gens de l’extérieur ne voient que le côté glamour, les trophées. Mais les trophées, ce n’est qu’un jour dans l’année, cinq minutes, jusqu’à la fin vous tremblez. Tout le reste, le quotidien, c’est la bagarre avec soi, avec les autres, pour convaincre. Il faut se remettre tout le temps en question. C’est un sacerdoce, un sacrifice d’une vie. »