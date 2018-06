[Exclu Téléfoot 03/06] - Griezmann : « Il faut tout casser à la Coupe du monde »

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien à Téléfoot, Antoine Griezmann s’est confié sur la préparation de l’équipe de France, à moins de deux semaines du début de la Coupe du monde (14 juin-15 juillet). « On gagne, ça veut dire qu’on est sur le bon chemin. Maintenant, on a encore beaucoup de choses à travailler, à apprendre. Que ce soit offensivement ou défensivement. » Le joueur de l’Atlético de Madrid est revenu sur son entente avec ses deux compères de l’attaque vendredi contre l’Italie (3-1). « Les trois de devant, avec Ousmane (Dembélé) et Kylian (Mbappé) c’est nouveau. J’ai essayé de trouver ma place. C’était un peu difficile au début et après on a essayé de se trouver. Il faut travailler à l’entraînement et essayer d’avoir ça à la perfection pour le début du Mondial. »

Griezmann : « Garder les pieds sur terre »

Didier Deschamps cherche encore la bonne formule à l’aube du Mondial. Le sélectionneur a essayé plusieurs schémas (4-3-3, 4-4-2 en losange, 4-4-2 à plat…). L’attaquant français l’assure : il n’a pas de schéma préféré. « Peu importe. Il faut trouver la bonne tactique, le bon système pour l’équipe. Le coach est en train de regarder, de faire ses choix et il aura sa tactique pour le premier match et après je pense qu’il va choisir en fonction de l’adversaire. »





Enfin, Griezmann se sent prêt pour la Coupe du monde. « J’ai confiance en cette équipe, au staff. Il faut garder les pieds sur terre et tout faire pour tout casser à la Coupe du monde. »