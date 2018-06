[Exclu Téléfoot 03/06] - Tolisso : « Ca peut aller très vite dans les deux sens »

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Corentin Tolisso rayonne en équipe de France. Auteur d’une nouvelle prestation aboutie face à l’Italie (3-1) vendredi, le milieu de terrain pourrait bousculer la hiérarchie, au point de pousser Paul Pogba sur le banc. « Mais parents et mes amis me le disent, ça peut aller très vite dans les deux sens. Ca peut très vite monter, mais très vite descendre aussi. J’essaie de faire abstraction de tout ça. J’essaie de ne pas trop me prendre la tête. Je veux juste travailler à l’entraînement, continuer à faire ce que je fais de bien. Les débats, je les laisse aux journaliste. »