[EXCLU Telefoot – 03/08] La Roma pousse pour Nzonzi

Après une belle Coupe du monde (5 apparitions) et une entré en jeu remarquée en finale de la Coupe du monde face à la Croatie, Steven Nzonzi suscite l’intérêt de grand club européen. Téléfoot vous révèle que l’AS Roma a fait une offre de 22 millions d’euros au Séville FC pour le milieu de terrain de 29 ans. Steven Nzonzi, qui dispose d’une clause libératoire à hauteur de 40 millions d’euros, a déjà trouvé un accord avec le club italien pour un contrat de 4 ans.



La présence de Monchi, l’ancien directeur sportif du Séville FC et aujourd’hui à l’AS Roma, est un avantage dans ces négociations. Mais les clubs de Premier League n’ont pas dit leur dernier mot. Arsenal, Everton et West Ham restent à l’affut sur ce dossier en fonction des prochaines échéances.