[EXCLU Téléfoot 03/09] Arsène Wenger encense Zinédine Zidane

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Interrogé par Christian Jeanpierre, Arsène Wenger est revenu sur les premiers pas de Coach Zizou avec le Real Madrid.



Et Wenger ne cache pas son admiration pour le champion du monde et Ballon d'or 1998 : "Zidane est déjà un des meilleurs, si ce n'est le meilleur actuellement : il gagne tout ! C'est un homme qui a tout connu et qui est resté humble."

En effet, depuis sa nomination au poste d'entraîneur, Zinédine Zidane a déjà gagné sept trophée dont deux Ligue des champions et une Liga !

