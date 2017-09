[EXCLU Téléfoot 03/09] Arsène Wenger juge le début de saison d'Arsenal

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Invité exceptionnel de Téléfoot, Arsène Wenger est d'abord revenu sur son avenir à la tête des Gunners. A-t-il hésité à prolonger son contrat avec Arsenal ? L'entraîneur donne sa réponse : "Oui, j'ai hésité à prolonger pour des raisons personnelles. Ça fait vingt ans que je suis à Arsenal et on se demande tout le temps s'il faut continuer à diriger le club. Et aussi parce qu'on a galéré pas mal pendant la saison".

En effet, malgré sa victoire en Cup, Arsenal ne s'est pas qualifié pour la Ligue des champions 2017-2018 pour la première fois depuis 20 ans !



"Un début de saison très difficile"

Arsène Wenger juge ensuite le début de saison de son équipe. Le club a remporté le Community Shield mais en championnat, les Gunners n'ont gagné qu'un match pour deux défaites. Et l'entraîneur reconnaît que cela ne lui convient pas : "C'est un début de saison très difficile parce qu'on a commencé par un match à domicile qu'on a gagné sur le fil avec une bonne performance. On a perdu le deuxième en étant assez bons mais pas efficaces. Et le troisième on a eu une performance catastrophique (défaite 4-0 contre Liverpool, ndlr). Ça soulève beaucoup de questions et d'interrogations."



Mais Arsène Wenger garde espoir et reste confiant pour la suite de la saison : "Malgré tout l'équipe a un vrai potentiel et il faut se reprendre comme toujours en temps de crise et il faut gagner le prochain match."