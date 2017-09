[EXCLU Téléfoot 03/09] Bleus condientiel : Grande première pour Mbappé et Lemar avec les Bleus

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Jeudi soir, l'équipe de France a fait parler la poudre contre les Pays-Bas : les Bleus se sont imposés 4-0 et ont repris la tête de leur groupe en vue des qualifications pour le Mondial 2018 en Russie. Lors de cette rencontre, Thomas Lemar a inscrit un doublé et Kylian Mbappé s'est offert un but. C'est la première fois que les deux jeunes joueurs de l'équipe de France marquent dans un match international. Pour Téléfoot, ils reviennent sur cette première fois.

Thomas Lemar, un premier but somptueux

Interrogé par Téléfoot après la rencontre France-Pays-Bas, Thomas Lemar est revenu sur son doublé et sa grande prestation : "Du grand Thomas Lemar ? Je ne sais pas. J'essaye de faire comme d'habitude, de jouer mon jeu et ce soir ça m'a plutôt bien réussi. Je suis très content. On va dire que c'est mon meilleur match en équipe de France car je n'en ai pas beaucoup. C'est aussi un match référence pour moi".



Et Didier Deschamps ne tarit pas d'éloges sur le joueur de l'AS Monaco : "C'est vraiment un très bon footballeur. Il a ce touché technique, cette intelligence de jeu. Dans ce système là, il est très intéressant".

Mbappé parmi les plus jeunes buteurs des Bleus

Après le doublé de Thomas Lemar, c'est Kylian Mbappé qui s'est illustré. Entré en jeu à la 76e minute, il a trouvé le chemin des filets dans les arrêts de jeu, marquant son premier but en cinq sélection. Un quasi-historique puisqu'il devient le troisième plus jeune buteur de l'histoire des Bleus !



Et bien évidemment, Mbappé était aux anges après cette première réalisation : "Je suis très heureux et très fier, c'est quelque chose que j'ai beaucoup attendu. Et lorsque ça vient c'est vraiment un sentiment de fierté, surtout dans un match comme ça. C'est déjà un grand honneur de pouvoir vêtir ce maillot et aussi de pouvoir marquer."