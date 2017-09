[EXCLU Téléfoot 03/09] PSG-Kylian Mbappé : Je veux marquer l'histoire de ma ville"

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Kylian Mbappé vient de vivre une folle semaine : son premier but avec les Bleus et son transfert au PSG. La jeune star du foot françaisn s'est confié en exclusivité à Julien Maynard pour Téléfoot.

C'est une semaine dont Kylian Mbappé se souviendra toute sa vie. Le joyau des Bleus a marqué le premier but de sa carrière internationale contre les Pays-Bas et a réalisé son rêve d'enfance en signant au PSG, le club de son coeur. Pour Téléfoot, il revient en exclusivité sur cette folle semaine.



Mbappé veut marquer l'histoire du PSG

Tout d'abord, Kylian Mbappé s'est confié sur son transfert au PSG et pourquoi il a choisi de rester dans le championnat de France : "Les grands joueurs ont marqué l'histoire dans leur pays, que ce soit en sélection ou en club. Quitter la France au bout de six mois ? J'aurais quitter la France comme un espoir, un éternel espoir qui a fait quelques mois au plus haut niveau et ce n'est pas ce je veux. Je veux vraiment marquer l'histoire de ma ville et le Paris Saint-Germain est selon le projet qui me permettait de suivre ma progression tout en jouant."



Mbappé et Neymar

Kylian Mbappé a également évoqué la signature de Neymar au PSG, quelques semaines avant lui et si cela a influencé son choix : "Sa signature n'a pas joué. Après, jouer avec Neymar c'est quelque chose d'extraordinaire. On connait tous le joueur qu'il est. Le PSG m'intéressait déjà, mais c'est un coup de pouce supplémentaire."

Mbappé remercie Monaco

Kylian Mbappé a également tenu a salué son ancien club, l'AS Monaco : "C'est vrai que j'ai vécu des bons moments. Je n'oublierai jamais ce club et je serai toujours reconnaissant envers ce club qui m'a beaucoup apporté. Je ne garde que des bons souvenirs de Monaco."

Ses ambitions avec le PSG

Enfin, Kylian Mbappé s'est confié sur ses ambitions avec le PSG : "Ça va vraiment être quelque chose de génial. Quand vous avez l'ambition de devenir le meilleur club du monde vous avez l'ambition de tout gagner. La Ligue des champions fait partie de toutes ces compétitions. On va jouer à fond toutes les compétitions pour tout remporter. Je mettrai tout mon cœur pour marquer l'histoire du PSG."