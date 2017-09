[EXCLU Téléfoot 03/09] Zinédine Zidane à coeur ouvert

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

A l'occasion des 40 ans de Téléfoot, Zinédine Zidane a accordé un entretien exceptionnel à Christian Jeanpierre et Sébastien Barniaud. L'ancien joueur de Cannes, de la Juventus, du Real Madrid et de l'équipe de France revient sur sa carrière de joueur et sa vie d'homme. Un document exceptionnel.

C'est un Zidane comme on ne l'a jamais vu qui a accordé un entretien exceptionnel à Téléfoot. L'actuel entraîneur du Real Madrid s'est confié avec beaucoup d'émotions à Christian Jeanpierre. "C'est ma vie. J'ai vu ma vie et c'est top". Telle est la première réaction de Zizou en revoyant les meilleurs moments de sa carrière de joueur mais aussi des images concernant sa vie privée avec sa famille.



Son premier souvenir de Téléfoot

Né en 1972, cinq ans avant la première émission de Téléfoot, Zidane fait partie de la "Génération Téléfoot". Et cette émission a marqué son enfance : "Mon premier souvenir de Téléfoot c'est une voix : la voix de Pierre Cangioni. C'était à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'image. C'était à une époque où il n'y avait pas beaucoup de sport à la télé. C'est Téléfoot et c'est une voix."



A l'époque, l'émission était diffusée tard le soir. Et Zidane se souvient que son père l'autorisait à la regarder : "C'était la seule chose que j'avais droit de voir. Peut-être pas la seule mais j'avais le droit".



L'importance de sa famille dans sa carrière

En 1996, Vincent Hardy se rend à Bordeaux, afin de réaliser un reportage sur Zizou. Et spontanément, Zidane avait évoqué sa famille et le rôle important de sa femme, Véronique, dans sa vie et sa carrière : "Sachant que c'est toujours mon épouse, c'est beau. Finalement j'avais raison de parler de ce thème puisqu'aujourd'hui on est toujours ensemble, on a fait notre vie ensemble. Nos chemins sont complémentaires et c'est ça qui est magnifique. Quand vous formez une famille, quand vous construisez ça, vous essayez de le faire pour la vie et quand ça marche, c'est beau. Je lui doit tout."

Zidane revient ensuite sur le rôle de ses parents et de son papa, Smaïl : "Mon papa c'est mon exemple. Mon papa et ma maman ont toujours été nos guides. Et quand vous devenez papa et que vous avez une vie professionnelle et une vie affective top, je me dis qu'ils ont bien fait leur travail. Ils nous ont bien éduqués et ça n'a pas de prix. J'essaye d'inculquer à mes enfants ce que mes parents m'ont transmis".

Zidane et l'équipe de France

Enfin, Zidane aborde l'équipe de France. Il a débuté avec les Bleus en 1994, marquant un doublé contre la République tchèque avant de gagner la Coupe du monde en 1998 et l'Euro en 2000. Au total, Zizou totalise 108 sélections et 31 buts. Il revient sur son retour en équipe de France, en 2005 : "C'est la plus belle chose que j'ai faite. Quand je suis revenu, c'est comme si je n'étais jamais parti".